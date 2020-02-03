«Манчестер Сити» в сезоне АПЛ пробил по воротам «Тоттенхэма» 48 раз и набрал очко. Лондонцы ударили шесть раз и набрали четыре очка

«Тоттенхэм» в двух матчах сезона АПЛ против «Манчестер Сити» показал большую эффективность, чем соперник. Лондонцы в двух играх нанесли шесть ударов, забили четыре гола и заработали четыре очка.
«Сити» в этих встречах пробил 48 раз, забил два гола и набрал одно очко. Оба мяча команда Хосепа Гвардиолы забила в домашнем матче.
- Всего в сезоне АПЛ в 25 матчах «Сити» забил 65 голов.
- В таблице манчестерцы идут вторыми.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».
Источник: Бомбардир.ру