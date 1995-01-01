Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ пробил по воротам «Тоттенхэма» 48 раз и набрал очко. Лондонцы ударили шесть раз и набрали четыре очка

    «Тоттенхэм» в двух матчах сезона АПЛ против «Манчестер Сити» показал большую эффективность, чем соперник. Лондонцы в двух играх нанесли шесть ударов, забили четыре гола и заработали четыре очка.

    «Сити» в этих встречах пробил 48 раз, забил два гола и набрал одно очко. Оба мяча команда Хосепа Гвардиолы забила в домашнем матче.

    • Всего в сезоне АПЛ в 25 матчах «Сити» забил 65 голов.
    • В таблице манчестерцы идут вторыми.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37103

      portero 7 минут назад

      Бывает такое, непруха и везуха.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru