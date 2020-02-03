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  • «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ пробил по воротам «Тоттенхэма» 48 раз и набрал очко. Лондонцы ударили шесть раз и набрали четыре очка

«Манчестер Сити» в сезоне АПЛ пробил по воротам «Тоттенхэма» 48 раз и набрал очко. Лондонцы ударили шесть раз и набрали четыре очка

3 февраля 2020, 14:42
2

«Тоттенхэм» в двух матчах сезона АПЛ против «Манчестер Сити» показал большую эффективность, чем соперник. Лондонцы в двух играх нанесли шесть ударов, забили четыре гола и заработали четыре очка.

«Сити» в этих встречах пробил 48 раз, забил два гола и набрал одно очко. Оба мяча команда Хосепа Гвардиолы забила в домашнем матче.

  • Всего в сезоне АПЛ в 25 матчах «Сити» забил 65 голов.
  • В таблице манчестерцы идут вторыми.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити
Комментарии (2)
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portero
1580735949
Бывает такое, непруха и везуха.
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zigbert
1580841667
В общей таблице Ман Сити забил 65 голов а Тоттенхэм 40. Вот и весь ответ.
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