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    Зинченко: «Зенит»? Предложение лежало на столе»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко признался, что мог перейти в «Зенит». По словам украинца, петербургский клуб делал ему предложение, когда он выступал за «Уфу».

    — В «Уфе» предложения поступили не только от «МанСити». От кого еще?

    — Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе.

    • Зинченко перешел в «Сити» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
    • Сейчас игрок оценивается в 30 миллионов.

    Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

    Источник: «НВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Аденн 7 минут назад

      свезло табе Саня, что не попал в эту кучу .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6672

      mihail200606 10 минут назад

      Красавчик пацан.. Правильный выбор сделал..

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