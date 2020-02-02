Зинченко: «Зенит»? Предложение лежало на столе»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко признался, что мог перейти в «Зенит». По словам украинца, петербургский клуб делал ему предложение, когда он выступал за «Уфу».
— В «Уфе» предложения поступили не только от «МанСити». От кого еще?
— Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе.
- Зинченко перешел в «Сити» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Сейчас игрок оценивается в 30 миллионов.
Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»
Источник: «НВ»