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Зинченко: «Зенит»? Предложение лежало на столе»

2 февраля 2020, 15:16
14

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко признался, что мог перейти в «Зенит». По словам украинца, петербургский клуб делал ему предложение, когда он выступал за «Уфу».

— В «Уфе» предложения поступили не только от «МанСити». От кого еще?

— Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе.

  • Зинченко перешел в «Сити» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
  • Сейчас игрок оценивается в 30 миллионов.

Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

Источник: «НВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зенит Зинченко Александр
Комментарии (14)
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mihail200606
1580645994
Красавчик пацан.. Правильный выбор сделал..
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vka1970
1580646706
Молодец Александр. Вляпаться легко, а вот отмыться сложно. В любом случае выбрал футбол, а это дорого стоит.
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Hektor 84
1580646712
Ну вот а то тут один мудозвон трепал что Зинченко спартаку предлагал
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Nekit92
1580647747
Ну если б предложения от сити не было, оказался бы он у нас. А так да, молодец, что не повелся на бабки.
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JTherry
1580650887
АПЛ и РПЛ не поддаются сравнению: правильно сделал, что выбрал футбол в МС и свободную во всех смыслах Лигу
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paracetamol
1580654903
Нахр он нужен в Зените.
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bset
1580655970
Красавец, все правильно сделал. Ждем, когда наши футболисты такие же решения будут принимать. Вон тот же Смолов пример. Уверен, у него все получится. Чемпионский Рубин мог в Европу уезжать, хотя в средние клубы топ-5 лиг, а в итоге все дружно стухли в Зените. Сейчас Кокорина сгнобят, потом Дзюба ляпнет что-нибудь, выкинут и даже не вспомнят былых заслуг. Не первый год мы за бомжевиком наблюдаем.
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VVM1964
1580669349
" Эх, два кусочека колбаски У тебя ЛЕЖАЛИ НА СТОЛЕ А ты рассказывал мне сказки Но я не верила тебе... " )))))))))
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Димон Лебяга
1580758927
иди пока отбывай дискву чичолино)))
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