Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих целях.

«Я хочу стать футболистом мирового уровня. Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно», – сказал Зинченко.