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    Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих целях.

    «Я хочу стать футболистом мирового уровня. Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно», – сказал Зинченко.

    • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
    • В этом сезоне он провел десять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: «НВ»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +768

      MDAR 1 час назад

      Ты и так примерно там. Но все в твоей голове. А если честно ты большой молодец, хоть и хохол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Burtaze 3 часа назад

      это как та зачуханная кляча с ипподрома...ну.. не первая всегда...ну ...хотела же...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1931

      Давид59 > Burtaze 1 час назад

      Не, там не так, там она беззубая к тому же и говорит: ... не шмогла!

      0
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