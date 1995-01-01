Зинченко: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

Ты и так примерно там. Но все в твоей голове. А если честно ты большой молодец, хоть и хохол.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих целях.
«Я хочу стать футболистом мирового уровня. Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно», – сказал Зинченко.
- Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
- В этом сезоне он провел десять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.