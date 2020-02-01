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  • Глава «Динамо»: «Бувач не будет участвовать в тренировочном и игровом процессах»

Глава «Динамо»: «Бувач не будет участвовать в тренировочном и игровом процессах»

1 февраля 2020, 14:29
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Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев заявил, что новый спортивный директор клуба Желько Бувач не будет влиять на тренировочный процесс команды, несмотря на солидный опыт в этой сфере.

«На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, с опытом позитивным – умением добиваться успешных результатов в командах совершенно разных по стилю, духу и задачам.

Он – абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» с точки зрения не только стратегического становления основной команды, но и развития Академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд.

Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова», – сказал Соловьев.

  • Бувач заключил с «Динамо» контракт на 2,5 года.
  • Босниец на протяжении 17 лет работал в тренерских штабах Юргена Клоппа.
  • Столичная команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько
Комментарии (1)
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FanatSerj
1580566001
Удачи ему на этом поприще, может подразгонит в Динамо нахлебников, которые присосались к кормушки и больше тормозят чем развивают клуб. И даже когда у клуба начинает что то получатся, что то неизвестное происходит и команда опять разваливается. Разберется в этих подводных течениях и под коверных играх, да же как бы хрен на них, но футбол на первом месте должен быть.
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