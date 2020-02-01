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    Глава «Динамо»: «Бувач не будет участвовать в тренировочном и игровом процессах»

    Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев заявил, что новый спортивный директор клуба Желько Бувач не будет влиять на тренировочный процесс команды, несмотря на солидный опыт в этой сфере.

    «На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, с опытом позитивным – умением добиваться успешных результатов в командах совершенно разных по стилю, духу и задачам.

    Он – абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» с точки зрения не только стратегического становления основной команды, но и развития Академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд.

    Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова», – сказал Соловьев.

    • Бувач заключил с «Динамо» контракт на 2,5 года.
    • Босниец на протяжении 17 лет работал в тренерских штабах Юргена Клоппа.
    • Столичная команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6555

      FanatSerj 24 минуты назад

      Удачи ему на этом поприще, может подразгонит в Динамо нахлебников, которые присосались к кормушки и больше тормозят чем развивают клуб. И даже когда у клуба начинает что то получатся, что то неизвестное происходит и команда опять разваливается. Разберется в этих подводных течениях и под коверных играх, да же как бы хрен на них, но футбол на первом месте должен быть.

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      Рейтинг: +2572

      Alekxei Z. 50 минут назад

      Со стороны кажется , что ВТБ в отличие от ВЭБ , знает что делать с ФК

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