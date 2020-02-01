Глава «Динамо»: «Бувач не будет участвовать в тренировочном и игровом процессах»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев заявил, что новый спортивный директор клуба Желько Бувач не будет влиять на тренировочный процесс команды, несмотря на солидный опыт в этой сфере.

«На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, с опытом позитивным – умением добиваться успешных результатов в командах совершенно разных по стилю, духу и задачам.

Он – абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» с точки зрения не только стратегического становления основной команды, но и развития Академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд.

Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова», – сказал Соловьев.