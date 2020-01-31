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  • Главные новости дня. Карраско вернулся в «Атлетико», «Барселона» купиша Тринкау за 31 миллион евро

Главные новости дня. Карраско вернулся в «Атлетико», «Барселона» купиша Тринкау за 31 миллион евро

31 января 2020, 22:19
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Кокорин вылетел на сбор «Зенита-2».

Феррейра-Карраско вернулся в «Атлетико».

«Барселона» объявила о покупке форварда «Браги» Тринкау за 31 миллион.

Смолов прошел медосмотр и подписал контракт с «Сельтой». Форвард получил 9-й номер.

Агент Сафонов: «Смолов с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать».

Гинер: «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен идти Чалов».

«РБ Лейпциг» арендовал защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо.

Защитник «Саутгемптона» Соареш стал игроком «Арсенала».

Сегодня в Европе закрывается трансферное окно. Ведем онлайн

Источник: Бомбардир.ру
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