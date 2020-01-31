«РБ Лейпциг» арендовал защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо

Левый защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо вторую часть сезона проведет в «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб арендовал испанского фулбека до лета. Об опции выкупа в публикации на официальном сайте лидера Бундеслиги не сообщается.
В новой команде 23-летний футболист будет играть под третьим номером.
- Рыночная стоимость Анхелиньо – 16 миллионов евро.
- Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до июня 2023 года.
- В первой части сезона он провел за «Сити» 12 матчей и сделал два ассиста.
Источник: Официальный твиттер «РБ Лейпциг»