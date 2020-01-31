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  • «РБ Лейпциг» арендовал защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо

«РБ Лейпциг» арендовал защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо

31 января 2020, 20:56

Левый защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо вторую часть сезона проведет в «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб арендовал испанского фулбека до лета. Об опции выкупа в публикации на официальном сайте лидера Бундеслиги не сообщается.

В новой команде 23-летний футболист будет играть под третьим номером.

  • Рыночная стоимость Анхелиньо – 16 миллионов евро.
  • Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до июня 2023 года.
  • В первой части сезона он провел за «Сити» 12 матчей и сделал два ассиста.

Источник: Официальный твиттер «РБ Лейпциг»
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига РБ Лейпциг Манчестер Сити Анхелиньо
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