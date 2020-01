«Барселона» объявила о покупке форварда «Браги» Тринкау за 31 миллион

Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау стал игроком «Барселоны».

20-летний форвард доиграет сезон в Португалии и перейдет в «Барсу» летом. Сумма трансфера – 31 миллиона евро.

Контракт с Тринкау подписан до 2025 года. В контракте прописаны отступные – 500 миллионов евро.

Francisco TrincãoAgreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.