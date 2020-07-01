«Барселона» объявила о покупке форварда «Браги» Тринкау за 31 миллион

Молодой, так что время есть, цена .. норм была бы, если б стата была получше, все же в португалии играет а не в апл...Но я его игр не видел.. интересно будет глянуть
Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау стал игроком «Барселоны».
20-летний форвард доиграет сезон в Португалии и перейдет в «Барсу» летом. Сумма трансфера – 31 миллиона евро.
Контракт с Тринкау подписан до 2025 года. В контракте прописаны отступные – 500 миллионов евро.
- В этом сезоне португалец сыграл 22 матча, забил три гола, отдал шесть ассистов.
- Трансферная стоимость Тринкау – 9 миллионов евро.
Francisco TrincãoAgreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 января 2020 г.