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  • «Барселона» объявила о покупке форварда «Браги» Тринкау за 31 миллион

«Барселона» объявила о покупке форварда «Браги» Тринкау за 31 миллион

31 января 2020, 16:00
5

Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау стал игроком «Барселоны».

20-летний форвард доиграет сезон в Португалии и перейдет в «Барсу» летом. Сумма трансфера – 31 миллиона евро.

Контракт с Тринкау подписан до 2025 года. В контракте прописаны отступные – 500 миллионов евро.

  • В этом сезоне португалец сыграл 22 матча, забил три гола, отдал шесть ассистов.
  • Трансферная стоимость Тринкау – 9 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Португалия. Примейра Барселона Брага Тринкау
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1580475867
Интересно .
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Danish Dynamite
1580476271
Португалия, по ходу, самая богатая на таланты страна...
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DeStar
1580477476
Молодой, так что время есть, цена .. норм была бы, если б стата была получше, все же в португалии играет а не в апл...Но я его игр не видел.. интересно будет глянуть
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Cules2013
1580489427
дорого как-то, хотя, знаю португалов, ещё адекватно хз, что за фрукт. будем смотреть
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