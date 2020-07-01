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    «Барселона» объявила о покупке форварда «Браги» Тринкау за 31 миллион

    Нападающий «Браги» Франсишку Тринкау стал игроком «Барселоны».

    20-летний форвард доиграет сезон в Португалии и перейдет в «Барсу» летом. Сумма трансфера – 31 миллиона евро.

    Контракт с Тринкау подписан до 2025 года. В контракте прописаны отступные – 500 миллионов евро.

    • В этом сезоне португалец сыграл 22 матча, забил три гола, отдал шесть ассистов.
    • Трансферная стоимость Тринкау – 9 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9258

      DeStar 1 час назад

      Молодой, так что время есть, цена .. норм была бы, если б стата была получше, все же в португалии играет а не в апл...Но я его игр не видел.. интересно будет глянуть

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      Рейтинг: +1681

      Danish Dynamite 1 час назад

      Португалия, по ходу, самая богатая на таланты страна...

      0
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      Рейтинг: +2853

      dinar7777dinar 1 час назад

      Интересно .

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