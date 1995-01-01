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    Агент Сафонов: «Смолов с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

    «Раньше Федор уже уезжал в Европу – в «Фейеноорд». Сейчас ситуация другая. Они с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать. Сейчас Семин не видит его основным нападающим. Мое мнение: внутри клуба у них есть неприятие.

    Получится ли у Смолова заиграть в Испании? У него есть скорость, здоровье. Если там не получится, то надо заканчивать с карьерой. В команде, на которой нет никакой ответственности, он должен забивать. Это не «Барса», не «Реал». Это не тот переход, где его будут душить. На него не будет оказываться давление, так что может получиться», – сказал Сафонов.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» объявила о трансфере в четверг.

    Семин: «Смолов переходит в «Сельту». Все будет зависеть от того, как он себя там проявит»

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      Brabus71 25 минут назад

      Скорее смолов уже наигрался

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8240

      parevg 37 минут назад

      Чушь какая то, у шПалыча наоборот, такая репутация, что с кем угодно, найдет общий язык.

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