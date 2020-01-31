Агент Сафонов: «Смолов с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

«Раньше Федор уже уезжал в Европу – в «Фейеноорд». Сейчас ситуация другая. Они с Семиным дошли до такой точки, что не хотят вместе работать. Сейчас Семин не видит его основным нападающим. Мое мнение: внутри клуба у них есть неприятие.

Получится ли у Смолова заиграть в Испании? У него есть скорость, здоровье. Если там не получится, то надо заканчивать с карьерой. В команде, на которой нет никакой ответственности, он должен забивать. Это не «Барса», не «Реал». Это не тот переход, где его будут душить. На него не будет оказываться давление, так что может получиться», – сказал Сафонов.

Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.

«Сельта» объявила о трансфере в четверг.

Семин: «Смолов переходит в «Сельту». Все будет зависеть от того, как он себя там проявит»