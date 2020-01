Защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш перешел в лондонский «Арсенал».

Соареш будет выступать за лондонцев на правах аренды до конца сезона.

В этом сезоне португалец провел 19 матчей, забил гол и отдал ассист.

He’s our Cedric! Welcome to London. Welcome to Arsenal.@OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU