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    Смолов прошел медосмотр и подписал контракт с «Сельтой». Форвард получил 9-й номер

    «Сельта» объявила о подписании контракта с нападающим «Локомотива» Федора Смолова.

    В пятницу россиянин успешно прошел медицинское обследование. Форвард получил 9-й номер.

    • Смолов будет выступать в Испании как минимум до конца сезона.
    • Нападающий в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер «Сельты»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13846

      bset 5 минут назад

      Пример всем россиянам, что не надо бояться, даже если команда аутсайдер. В любом случае, опыт топ-лиги ни с какой РПЛ не сравнится.

      0
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      Рейтинг: +1102

      Из Твери Леха 18 минут назад

      Даже интерес появился смотреть матчи Ла-лиги. Удачи ему. Один хрен это лучше, чем в РПЛ продолжать деградировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4709

      3a zenit 21 минуту назад

      через пол года на щите домой.

      1
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      Рейтинг: +1313

      Ганнибал Лектор 35 минут назад

      На его место, видимо, будет подписан Кокорин

      1
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      Рейтинг: +8234

      parevg 38 минут назад

      Удачи Федя, главное без травм.

      0
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      Рейтинг: +1739

      playsh 41 минуту назад

      Давай,Федя,теперь от тебя всё зависит.Вспомни Мостового,Карпина и покажи,как они,кто в Сельте хозяин.Удачи.

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