Смолов прошел медосмотр и подписал контракт с «Сельтой». Форвард получил 9-й номер

Пример всем россиянам, что не надо бояться, даже если команда аутсайдер. В любом случае, опыт топ-лиги ни с какой РПЛ не сравнится.
«Сельта» объявила о подписании контракта с нападающим «Локомотива» Федора Смолова.
В пятницу россиянин успешно прошел медицинское обследование. Форвард получил 9-й номер.
- Смолов будет выступать в Испании как минимум до конца сезона.
- Нападающий в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
OFICIAL ¡Smolov ya es celeste! El delantero ruso ha superado las pruebas médicas y firmado su contrato con el RC Celta. https://t.co/TUiIgTZm0K#BenvidoSmolov pic.twitter.com/t9B75KBn6J— RC Celta (@RCCelta) 31 января 2020 г.