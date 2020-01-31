Лэмпард: «Жиру не уйдет из «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что форвард Оливье Жиру остается в команде.

«Я очень уважаю его как игрока. Уйдет ли он? Ответ снова: «Нет», – сказал Лэмпард.

По словам специалиста, в команду «никто не приходит, а значит, и не уходит». Лэмпард также отметил, что форварды Дрис Мертенс и Эдинсон Кавани не перейдут в «Челси».

Ранее сообщалось, что на Жиру претендует «Интер» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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