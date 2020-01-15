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    «Интер» согласовал с «Челси» трансфер Жиру за 5 миллионов

    Журналист Николо Скира сообщил, что «Интер» и «Челси» договорились о переходе форварда Оливье Жиру.

    По его информации, миланцы заплатят за француза 5 миллионов евро, еще 1,5 миллиона могут составить бонусы. Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года с зарплатой в 4 миллиона евро. В ближайшие дни футболист пройдет медобследование.

    • В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
    • Летом форвард мог стать свободным агентом.

    Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»


    Источник: твиттер Николо Скиры

    Спортивный журналист, публикует футбольные инсайды. Аудитория в твиттере - 55,9 тыс. человек.

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    15.01.2020 16:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9153

      DeStar 19 часов назад

      ну хз, санчеза уже нахрена-то взяли и теперь они его кормят а не мю, и зачем им мало того ,что 33 летний, так еще и жиру, который и 3 года назад был так себе уже.. а сейчас.. просто так? в стиле юве?

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      Рейтинг: +182

      Dosya85 > DeStar 8 часов назад

      В 1м клубе 1 дерево вроде неплохо играет же.

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      Рейтинг: +182

      Dosya85 > DeStar 8 часов назад

      А санчесу мю 3/4 зарика платит

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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 20 часов назад

      Для ротации сойдет

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      Рейтинг: +6578

      mihail200606 20 часов назад

      Щас детей перспективных почти за иакие деньги берут))

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