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«Интер» согласовал с «Челси» трансфер Жиру за 5 миллионов

15 января 2020, 16:43
5

Журналист Николо Скира сообщил, что «Интер» и «Челси» договорились о переходе форварда Оливье Жиру.

По его информации, миланцы заплатят за француза 5 миллионов евро, еще 1,5 миллиона могут составить бонусы. Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года с зарплатой в 4 миллиона евро. В ближайшие дни футболист пройдет медобследование.

  • В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
  • Летом форвард мог стать свободным агентом.

Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»


Источник: твиттер Николо Скиры

Спортивный журналист, публикует футбольные инсайды. Аудитория в твиттере - 55,9 тыс. человек.

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Челси Жиру Оливье
Комментарии (5)
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mihail200606
1579096940
Щас детей перспективных почти за иакие деньги берут))
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Hektor 84
1579098186
Для ротации сойдет
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DeStar
1579098521
ну хз, санчеза уже нахрена-то взяли и теперь они его кормят а не мю, и зачем им мало того ,что 33 летний, так еще и жиру, который и 3 года назад был так себе уже.. а сейчас.. просто так? в стиле юве?
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