«Интер» согласовал с «Челси» трансфер Жиру за 5 миллионов

Журналист Николо Скира сообщил, что «Интер» и «Челси» договорились о переходе форварда Оливье Жиру.

По его информации, миланцы заплатят за француза 5 миллионов евро, еще 1,5 миллиона могут составить бонусы. Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года с зарплатой в 4 миллиона евро. В ближайшие дни футболист пройдет медобследование.

В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.

Летом форвард мог стать свободным агентом.

Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»



