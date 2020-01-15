«Интер» согласовал с «Челси» трансфер Жиру за 5 миллионов

ну хз, санчеза уже нахрена-то взяли и теперь они его кормят а не мю, и зачем им мало того ,что 33 летний, так еще и жиру, который и 3 года назад был так себе уже.. а сейчас.. просто так? в стиле юве?
Журналист Николо Скира сообщил, что «Интер» и «Челси» договорились о переходе форварда Оливье Жиру.
По его информации, миланцы заплатят за француза 5 миллионов евро, еще 1,5 миллиона могут составить бонусы. Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года с зарплатой в 4 миллиона евро. В ближайшие дни футболист пройдет медобследование.
- В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
- Летом форвард мог стать свободным агентом.
Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»
Источник: твиттер Николо Скиры
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