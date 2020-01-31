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  • Тарасов: «Вот национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч»

Тарасов: «Вот национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч»

31 января 2020, 15:10
12

Полузащитник Дмитрий Тарасов предложил разработать в России свой футбольный мяч.

«О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор.

А вот в футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно? Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну, или хотя бы, чтобы от наших в ворота сразу залетал!

Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею… Ну, а что, «Аурус» вон построить не хуже «Майбаха» смогли, нужен и росмяч», – написал Тарасов в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1580472983
Прчитал и пожалел. Лучше бы не читал. *****!
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Путник 13
1580473001
Тупой петух.
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bset
1580473469
Бузов что-то совсем недалекий. Какой нафиг мяч? Ладно, если клуб создать свой хотел. Но мяч...
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Valeron2790
1580474909
Ну ладно он кретин, ну вы то зачем эту парашу постите? Тоже отбитые что ли? Вы в Сколково эту идею отправьте, там такие же д.о.л.б.а.ё.б.ы как Бузов сидят, с начальником, одним из главных воров страны. Они там быстренько распилят, на это изобретение, пару миллионов и норм.
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Мост
1580475696
Он с Дзюбой в тупости соревнуется что-ли?
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altezzik
1580475700
Пхаха это пять
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Karel1977
1580477041
Контуженный вафел! Нац идея,это как минимум,счастливые, довольные,ни в чем не нуждающиеся дети и старики!
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x-x-x-x-x
1580477358
И должен он быть треугольным ахахаах
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mihail200606
1580477837
Ой дебил.. Ну а в общем то что от мужа бузовой ждать..
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RotBerg
1580483783
Плохо пацану))
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