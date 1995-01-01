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    Тарасов: «Вот национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов предложил разработать в России свой футбольный мяч.

    «О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор.

    А вот в футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно? Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну, или хотя бы, чтобы от наших в ворота сразу залетал!

    Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею… Ну, а что, «Аурус» вон построить не хуже «Майбаха» смогли, нужен и росмяч», – написал Тарасов в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 30 Янв 2020 в 9:45 PST

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2030

      Борат 12 минут назад

      сказочный долб**б !
      гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13844

      bset 17 минут назад

      Бузов что-то совсем недалекий. Какой нафиг мяч? Ладно, если клуб создать свой хотел. Но мяч...

      1
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      Рейтинг: +2970

      Путник 13 25 минут назад

      Тупой петух.

      1
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      Рейтинг: +15514

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Прчитал и пожалел. Лучше бы не читал. *****!

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