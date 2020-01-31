Тарасов: «Вот национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч»

Полузащитник Дмитрий Тарасов предложил разработать в России свой футбольный мяч.

«О чем только не поспоришь на сборах. Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то, естественно, были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор.

А вот в футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно? Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну, или хотя бы, чтобы от наших в ворота сразу залетал!

Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! Даю идею… Ну, а что, «Аурус» вон построить не хуже «Майбаха» смогли, нужен и росмяч», – написал Тарасов в инстаграме.

Тарасов покинул «Локомотив» летом.

Сейчас хавбек проходит второй зимний сбор с «Рубином».