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    Тарасов останется с «Рубином» на второй сбор. Контракт с хавбеком пока не заключен

    Полузащитник Дмитрий Тарасов продолжит предсезонную подготовку с «Рубином», сообщили в пресс-службе клуба.

    Контракт с 32-летним игроком пока не заключен.

    • Второй этап подготовки к сезону «Рубин» проведет с 29 января по 9 февраля в Турции.
    • Клубы РПЛ могут регистрировать новых игроков до 21 февраля. Контракт со свободным агентом можно заключить и позже.
    • Тарасов покинул «Локомотив» летом.

    Тарасов забил за «Рубин» в товарищеском матче со «Слованом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1254

      Genz 29 минут назад

      Тарасов хочет,как в локомотиве ,как минимум 1 миллион евро. В Казани дают 500000

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