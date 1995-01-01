Тарасов останется с «Рубином» на второй сбор. Контракт с хавбеком пока не заключен

Тарасов хочет,как в локомотиве ,как минимум 1 миллион евро. В Казани дают 500000
Полузащитник Дмитрий Тарасов продолжит предсезонную подготовку с «Рубином», сообщили в пресс-службе клуба.
Контракт с 32-летним игроком пока не заключен.
- Второй этап подготовки к сезону «Рубин» проведет с 29 января по 9 февраля в Турции.
- Клубы РПЛ могут регистрировать новых игроков до 21 февраля. Контракт со свободным агентом можно заключить и позже.
- Тарасов покинул «Локомотив» летом.
Тарасов забил за «Рубин» в товарищеском матче со «Слованом»