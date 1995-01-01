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    На сайте ЦСКА появился профиль Караева

    Официальный сайт ЦСКА создал профиль нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, находящегося на просмотре в клубе.

    Профиль появился в разделе «Команда» среди других нападающих ЦСКА. В профиле пока нет фотографии и номера Караева.

    • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
    • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
    • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
    • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

    ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13844

      bset 19 минут назад

      Скандалы интриги расследования. Держите нас в курсе.

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      Рейтинг: +135

      Vladislaf 42 минуты назад

      Новость запоздала, ещё на первом сборе до игр с Дандолком и Ласком был его профиль на сайте.

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