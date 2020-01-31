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На сайте ЦСКА появился профиль Караева

31 января 2020, 14:53
3

Официальный сайт ЦСКА создал профиль нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, находящегося на просмотре в клубе.

Профиль появился в разделе «Команда» среди других нападающих ЦСКА. В профиле пока нет фотографии и номера Караева.

  • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
  • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
  • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
  • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье ЦСКА КАМАЗ Караев Давид
Комментарии (3)
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Vladislaf
1580472038
Новость запоздала, ещё на первом сборе до игр с Дандолком и Ласком был его профиль на сайте.
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bset
1580473409
Скандалы интриги расследования. Держите нас в курсе.
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