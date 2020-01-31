На сайте ЦСКА появился профиль Караева

Официальный сайт ЦСКА создал профиль нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, находящегося на просмотре в клубе.

Профиль появился в разделе «Команда» среди других нападающих ЦСКА. В профиле пока нет фотографии и номера Караева.

Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.

Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».

Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева