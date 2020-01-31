На сайте ЦСКА появился профиль Караева

Официальный сайт ЦСКА создал профиль нападающего «КАМАЗа» Давида Караева, находящегося на просмотре в клубе.
Профиль появился в разделе «Команда» среди других нападающих ЦСКА. В профиле пока нет фотографии и номера Караева.
- Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
- В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
- Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
- Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.
ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева
Источник: Бомбардир.ру