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    ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева

    На второй зимний сбор ЦСКА в испанский Кампоамор отправились 25 футболистов.

    Среди них – форвард «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в клубе. Первый сбор игрок также проводил с армейцами.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

    Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердюр Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

    Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

    Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев.

    • Второй сбор ЦСКА пройдет с 29 января по 9 февраля.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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