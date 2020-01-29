ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева

На второй зимний сбор ЦСКА в испанский Кампоамор отправились 25 футболистов.

Среди них – форвард «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в клубе. Первый сбор игрок также проводил с армейцами.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердюр Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев.