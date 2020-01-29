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  • ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева

ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева

29 января 2020, 13:35
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На второй зимний сбор ЦСКА в испанский Кампоамор отправились 25 футболистов.

Среди них – форвард «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в клубе. Первый сбор игрок также проводил с армейцами.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердюр Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Давид Караев.

  • Второй сбор ЦСКА пройдет с 29 января по 9 февраля.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА КАМАЗ Караев Давид
Комментарии (2)
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petlyra
1580305879
А где Лассана Н'Диай?
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Lester84
1580316419
Похоже других вариантов аренды с правом выкупа на нападающих нет
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