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  • Тарасов: «Слуцкий сказал, что я вряд ли утону? Потому что плаваю хорошо!»

Тарасов: «Слуцкий сказал, что я вряд ли утону? Потому что плаваю хорошо!»

29 января 2020, 14:19
3

Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал шутку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в шоу «Вечерний Ургант».

Слуцкий, отвечая на вопрос, кого бы взял в лодку, если бы увидел тонущих Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тарасова, сказал: «Тарасов вряд ли утонет».

«Так что Слуцкий имел в виду?» – спросил у футболиста журналист «Матч ТВ» Семен Зигаев. «То, что плаваю хорошо!» – со смехом ответил Тарасов.

  • Второй этап подготовки к сезону «Рубин» проведет с 29 января по 9 февраля в Турции.
  • Тарасов покинул «Локомотив» летом.

Тарасов останется с «Рубином» на второй сбор. Контракт с хавбеком пока не заключен

Источник: инстаграм Семена Зигаева
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Axe111
1580298371
Глупенький! Как известно,кое что не тонет!!!!
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Назарян
1580303590
Правильно сказал Потому что говно не тонет!!!
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egor tikhonov
1580312875
слуцкий ему на гавно намекнул-а он и рад)))
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