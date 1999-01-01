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    Тарасов: «Слуцкий сказал, что я вряд ли утону? Потому что плаваю хорошо!»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал шутку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в шоу «Вечерний Ургант».

    Слуцкий, отвечая на вопрос, кого бы взял в лодку, если бы увидел тонущих Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тарасова, сказал: «Тарасов вряд ли утонет».

    «Так что Слуцкий имел в виду?» – спросил у футболиста журналист «Матч ТВ» Семен Зигаев. «То, что плаваю хорошо!» – со смехом ответил Тарасов.

    • Второй этап подготовки к сезону «Рубин» проведет с 29 января по 9 февраля в Турции.
    • Тарасов покинул «Локомотив» летом.

    Тарасов останется с «Рубином» на второй сбор. Контракт с хавбеком пока не заключен

    Источник: инстаграм Семена Зигаева

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1805

      Axe111 2 минуты назад

      Глупенький! Как известно,кое что не тонет!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2022

      Борат 24 минуты назад

      СПАРТАК ХОТЬ И НЕ УМЕЕТ ПЛАВАТЬ, НО ТОЖЕ НЕ УТОНЕТ !
      ГЫ-ГЫ
      КАК ГОВОРИТСЯ - ВЕСНА ПРИДЁТ СПАРТАК ВСПЛЫВЁТ !
      ГЫ-ГЫ

      0
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