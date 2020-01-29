Тарасов: «Слуцкий сказал, что я вряд ли утону? Потому что плаваю хорошо!»

Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал шутку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в шоу «Вечерний Ургант».
Слуцкий, отвечая на вопрос, кого бы взял в лодку, если бы увидел тонущих Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тарасова, сказал: «Тарасов вряд ли утонет».
«Так что Слуцкий имел в виду?» – спросил у футболиста журналист «Матч ТВ» Семен Зигаев. «То, что плаваю хорошо!» – со смехом ответил Тарасов.
- Второй этап подготовки к сезону «Рубин» проведет с 29 января по 9 февраля в Турции.
- Тарасов покинул «Локомотив» летом.
Тарасов останется с «Рубином» на второй сбор. Контракт с хавбеком пока не заключен
Источник: инстаграм Семена Зигаева