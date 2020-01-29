Уткин: «Динамо» – это завершение карьеры для Комличенко. Но он очень подходящий игрок для такой тупой и примитивной команды»

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин оценил трансфер форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в «Динамо». По мнению журналиста, это конец карьеры.

«Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.

Тем не менее, если выйти за рамки обоснованных шуток и скептицизма по отношению к «Динамо». Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ. Я думаю, что Комличенко для такой тупой и примитивной команды очень подходящий футболист», – считает Уткин.