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  • Уткин: «Динамо» – это завершение карьеры для Комличенко. Но он очень подходящий игрок для такой тупой и примитивной команды»

Уткин: «Динамо» – это завершение карьеры для Комличенко. Но он очень подходящий игрок для такой тупой и примитивной команды»

29 января 2020, 09:10
23

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин оценил трансфер форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в «Динамо». По мнению журналиста, это конец карьеры.

«Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.

Тем не менее, если выйти за рамки обоснованных шуток и скептицизма по отношению к «Динамо». Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ. Я думаю, что Комличенко для такой тупой и примитивной команды очень подходящий футболист», – считает Уткин.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай
Комментарии (23)
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mihail200606
1580280085
Ну насчет завершения не знаю, но менеджмент и селекция у динамо последние годы просто швах...
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vladimir-7
1580280465
А может быть у Комличенко всё хорошо сложится и он поможет Динамо занять достойное место в РПЛ и даже может быть попадут в розыгрыш ЕК.
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portero
1580280589
О как обсерать вася может, говна то в нем много, живот то огромный отрастил... прятного аппетита вася-говномет.
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yurdin
1580280745
То взасос с Геничем целуется, то говнецом фонтанирует по всякому поводу и без- лишь бы не зыбывали люди эти три центнера свиного навоза.
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vmonomah17
1580280871
Вася перегнул, конечно. Но в целом я согласен. Комличенко мог бы перейти в середняк топ 5. Но выбрал деньги.
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Viper for CSKA
1580284401
Насчёт тупой или примитивной команды не знаю, но то, что из Динамо будет архисложно перейти в топ чемпионат - однозначно. Из наших клубов вообще почти невозможно пойти на повышение, тем более своим. Один Головин только и вырвался. В этом смысле даже остаться в Чехии, перейдя в условную Спарту или Славию, было бы предпочтительнее.
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FanatSerj
1580288377
Ой Вася как всегда, на говно весь изошел ))) Сложный ты наш и не тупой ))) Уж "Млада" команда явно не лучше чем Динамо, да и по подбору партнеров у Динамо есть у кого поучиться. А его кто то в Европу прям звал? он там хоть кому то нужен был из более мне толковых команд? А Европа ради Европы это еще большее завершение карьеры. Вон Головин - единственно перешедший и в клуб вроде нормальный переходил и что сейчас? гробит карьеру в дне таблицы, о еврокубках даже не мечтает уже. Реально в ЦСКА он хоть каждый год рос, ЛЧ, ЛЕ регулярно. Другое дело что от тех бабок которые ему тут предлагаются, ему уже будет сложно отказаться ради какой то там команды Европы, которой мало что светит, а в более лучшею команду ему и не предложат. Так что всё в его ногах, будет забивать голы, будет Динамо в Еврокубках, а в сборную так еще проще попасть, усатый за игроками Динамо регулярно следит.
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andromend
1580289916
Вася накидал на вентилятор,как обычно и с чувством выполненного долга потащился к кассе.Голод не тетка...
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alex1951
1580295566
Васисуалий ,ты грязный,ванючий,гадкий утенок..... Язык тебе бы вырвать! Сам то кто? Годишься разве ж что на шампур,а сало твое отдать на прокорм гиенам,мясо то отравленое.....
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алдан2014
1580301640
Васька как всегда,везде нагадил и доволен жизнью
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