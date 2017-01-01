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    Уткин: «Динамо» – это завершение карьеры для Комличенко. Но он очень подходящий игрок для такой тупой и примитивной команды»

    Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин оценил трансфер форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в «Динамо». По мнению журналиста, это конец карьеры.

    «Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.

    Тем не менее, если выйти за рамки обоснованных шуток и скептицизма по отношению к «Динамо». Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ. Я думаю, что Комличенко для такой тупой и примитивной команды очень подходящий футболист», – считает Уткин.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4240

      Viper for CSKA 58 секунд назад

      Насчёт тупой или примитивной команды не знаю, но то, что из Динамо будет архисложно перейти в топ чемпионат - однозначно. Из наших клубов вообще почти невозможно пойти на повышение, тем более своим. Один Головин только и вырвался. В этом смысле даже остаться в Чехии, перейдя в условную Спарту или Славию, было бы предпочтительнее.

      0
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      Рейтинг: +2664

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Уткина слишком много последнее время. Наверно приплачивает Бомбардиру , за частое упоминание о себе.
      Динамо перспективная команда , с деньгами, почему нет ???
      По поводу примитивности и тупости , так у нас вся лига такая.

      0
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      Рейтинг: +2028

      Борат 26 минут назад

      Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ.

      гы-гы Вася уже слил динаму в фнл !!! вот умора !!!

      1
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      Рейтинг: +358

      vmonomah17 59 минут назад

      Вася перегнул, конечно. Но в целом я согласен. Комличенко мог бы перейти в середняк топ 5. Но выбрал деньги.

      2
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      Рейтинг: +2664

      Alekxei Z. > vmonomah17 4 минуты назад

      Что значит мог перейти ? А ему предлагали из Топ-5 ?
      Динамо явно сильнее Млады , так что парень пошёл на повышение...Давайте его сперва увидим в игре , а уж потом сделаем выводы .

      0
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      Рейтинг: +576

      yurdin 1 час назад

      То взасос с Геничем целуется, то говнецом фонтанирует по всякому поводу и без- лишь бы не зыбывали люди эти три центнера свиного навоза.

      -1
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      Рейтинг: +36935

      portero 1 час назад

      О как обсерать вася может, говна то в нем много, живот то огромный отрастил... прятного аппетита вася-говномет.

      0
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      Рейтинг: +11265

      vladimir-7 1 час назад

      А может быть у Комличенко всё хорошо сложится и он поможет Динамо
      занять достойное место в РПЛ и даже может быть попадут в розыгрыш ЕК.

      1
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      Рейтинг: +6647

      mihail200606 1 час назад

      Ну насчет завершения не знаю, но менеджмент и селекция у динамо последние годы просто швах...

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