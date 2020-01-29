Уткин: «Динамо» – это завершение карьеры для Комличенко. Но он очень подходящий игрок для такой тупой и примитивной команды»

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин оценил трансфер форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в «Динамо». По мнению журналиста, это конец карьеры.
«Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.
Тем не менее, если выйти за рамки обоснованных шуток и скептицизма по отношению к «Динамо». Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ. Я думаю, что Комличенко для такой тупой и примитивной команды очень подходящий футболист», – считает Уткин.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
- «Динамо» в РПЛ идет восьмым.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина