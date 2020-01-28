Ещенко: «Штаб «Спартака» изъявил желание оставить нас с Ребровым. Дед, понятно, играть не будет. Мне решать – заканчивать или попылить пару лет»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал возможное подписание нового контракта с клубом.

«Пришел тренер — у него свое видение. Он решил, что я не должен или не достоин играть. Я просто выполнял свою работу. Ближе к концу года уже понимал, что играть не буду, потому что тренер выбрал схему, в которой мне места нет. Зобнин же не просто так играет справа. Взяли других парней, надо их выпускать, давать им практику. Но я работаю, не опускаю рук и ног, поддерживаю команду.

Зачем разговаривать? Есть тренировочное поле — иди и доказывай. Главное — быть честным перед собой. Если я выполняю все задания, всю нагрузку, то знаю, что сделал все от меня зависящее. А подходить и просить… Я не в том возрасте. Это молодой может попроситься в аренду. Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде, что мы можем помогать и футболистам, и ему в тренировочном процессе. Также и в коллективе.

Думаю, в каждой команде должны быть такие люди. Я-то ладно, Ребров много лет провел в «Спартаке», имеет большой опыт, большой жизненный багаж. Плюс человеческие качества должны быть. Слава богу, Дед (Ребров – прим. «Бомбардира») не звездный, я — тоже, ха-ха.

У нас с Дедом осталось по полгода контракта, да. Тренерский штаб изъявил желание нас оставить. Мы, естественно, в этом тоже заинтересованы. Будем общаться по условиям — что и как. В принципе, руководство тоже говорит, что готовы предложить новые контракты. Надо думать. Дед-то, понятно, играть не будет, ха-ха. А мне надо решать: или помогать команде и тренеру, а потом заканчивать с футболом и идти в тренеры. Или еще попылить пару лет.

Любой футболист, в каком бы возрасте он ни был, хочет играть. Я понимаю, что не буду выходить в 30 играх за сезон по 90 минут. Не знаю… Подумаю и решу», – сказал Ещенко.

35-летний Ещенко выступает за клуб с 2016 года.

«Спартак» продлил контракт с 35-летним Ребровым