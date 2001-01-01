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    Voetbal International: Бергвейн перейдет из ПСВ в «Тоттенхэм» за 32 миллиона

    Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн перейдет в «Тоттенхэм».

    Источник сообщает, стороны согласовали трансфер и по его условиям, ПСВ получит 32 миллиона евро за 22-летнего футболиста.

    Сегодня Бергвейн пройдет медицинское обследование, после чего будет объявлено о переходе.

    • Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте», из-за чего не вошел в заявку.
    • В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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