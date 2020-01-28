Voetbal International: Бергвейн перейдет из ПСВ в «Тоттенхэм» за 32 миллиона

Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн перейдет в «Тоттенхэм».
Источник сообщает, что стороны согласовали трансфер. ПСВ получит за 22-летнего футболиста 32 миллиона евро.
Сегодня Бергвейн пройдет медицинское обследование, после чего будет объявлено о переходе.
- Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте».
- В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.
Источник: Voetbal International
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