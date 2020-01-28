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  • Voetbal International: Бергвейн перейдет из ПСВ в «Тоттенхэм» за 32 миллиона

Voetbal International: Бергвейн перейдет из ПСВ в «Тоттенхэм» за 32 миллиона

28 января 2020, 11:11

Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн перейдет в «Тоттенхэм».

Источник сообщает, что стороны согласовали трансфер. ПСВ получит за 22-летнего футболиста 32 миллиона евро.

Сегодня Бергвейн пройдет медицинское обследование, после чего будет объявлено о переходе.

  • Из-за переговоров Стевен отказался играть в последнем матче ПСВ против «Твенте».
  • В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 16 матчей и забил 5 голов.

Источник: Voetbal International

Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

Англия. Премьер-лига ПСВ Тоттенхэм Бергвейн Стевен
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