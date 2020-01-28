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  • Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут российское гражданство»

Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут российское гражданство»

28 января 2020, 09:07
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поддержал немецкого защитника Роберта Бауэра в желании получить российское гражданство.

«Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще на каждой позиции. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провел, а опорный полузащитник и центральный защитник – по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть – резкими, мобильными.

Читал, что Бауэр готов рассмотреть получение гражданства РФ, в вашем интервью, до этого с ним на эту тему не разговаривали. Я этому посодействовать не могу. Если он хочет, должен сам заняться этим вопросом. Так что по этой теме лучше к спортивному директору. Буду только рад, если ему дадут гражданство – особенно в свете будущего лимита», – сказал специалист.

  • 24-летний футболист – из семьи русскоговорящих казахстанских немцев.
  • Бабушка и дедушка игрока родились в России.
  • Роберт перешел в тульскую команду из «Вердера» в 2019 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Бауэр Роберт Черевченко Игорь
Комментарии (2)
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portero
1580192435
Казахстанскими немцами, стали все немцы из СССР с началом ВОВ .
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Hektor 84
1580203550
Своих надо воспитывать. Тянете всякую шваль с Европы. Как говорил герой фильма Ворошиловский стрелок. Если он там у себя в горах не сгодился, тебе то он зачем?
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