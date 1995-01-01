Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут российское гражданство»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поддержал немецкого защитника Роберта Бауэра в желании получить российское гражданство.

    «Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще на каждой позиции. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провел, а опорный полузащитник и центральный защитник – по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть – резкими, мобильными.

    Читал, что Бауэр готов рассмотреть получение гражданства РФ, в вашем интервью, до этого с ним на эту тему не разговаривали. Я этому посодействовать не могу. Если он хочет, должен сам заняться этим вопросом. Так что по этой теме лучше к спортивному директору. Буду только рад, если ему дадут гражданство – особенно в свете будущего лимита», – сказал специалист.

    • 24-летний футболист – из семьи русскоговорящих казахстанских немцев.
    • Бабушка и дедушка игрока родились в России.
    • Роберт перешел в тульскую команду из «Вердера» в 2019 году.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36893

      portero 1 час назад

      Казахстанскими немцами, стали все немцы из СССР с началом ВОВ .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru