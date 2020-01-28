Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут российское гражданство»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поддержал немецкого защитника Роберта Бауэра в желании получить российское гражданство.

«Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще на каждой позиции. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провел, а опорный полузащитник и центральный защитник – по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть – резкими, мобильными.

Читал, что Бауэр готов рассмотреть получение гражданства РФ, в вашем интервью, до этого с ним на эту тему не разговаривали. Я этому посодействовать не могу. Если он хочет, должен сам заняться этим вопросом. Так что по этой теме лучше к спортивному директору. Буду только рад, если ему дадут гражданство – особенно в свете будущего лимита», – сказал специалист.