Полузащитник из Ирака близок к переходу в «Зенит». Трансферу содействует Азмун

«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника иранского «Аль-Завраа» Сафа Хади.

По информации главного редактора одного из ведущих футбольных изданий Ирака, переходу содействует лично форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

Сафа Хади – 21-летний опорный полузащитник, успевший дебютировать в составе национальной сборной Ирака.

«Хади в скором времени может заключить контракт с «Зенитом». Скорее всего, это произойдет уже этой зимой», – заявил журналист Али Нури.