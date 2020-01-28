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  • Полузащитник из Ирака близок к переходу в «Зенит». Трансферу содействует Азмун

Полузащитник из Ирака близок к переходу в «Зенит». Трансферу содействует Азмун

28 января 2020, 06:41
24

«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника иранского «Аль-Завраа» Сафа Хади.

По информации главного редактора одного из ведущих футбольных изданий Ирака, переходу содействует лично форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

Сафа Хади – 21-летний опорный полузащитник, успевший дебютировать в составе национальной сборной Ирака.

«Хади в скором времени может заключить контракт с «Зенитом». Скорее всего, это произойдет уже этой зимой», – заявил журналист Али Нури.

Источник: Твиттер журналиста Али Нури

Главный редактор иракской газеты «Футбол», эксперт на местном ТВ с аудиторией твиттера 80 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Зенит Иран Азмун Сердар
Комментарии (24)
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Armani nn
1580184050
Зенит в это ТО, все куда то в Азию смотрит,Казахстан,Иран..
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portero
1580192587
А зачем иносранцы если лимит на носу жесткий?
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acor94
1580192975
Только от Крана избавились, тут же новый подъехал...
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bset
1580194864
Медведев: Мы все согласовали с Сафой Хади, он переходит к нам. Сейчас сидит уже, подпись ставит. Сафа Хади: Что такое Зенит? Это из России клуб что ли какой-то? Я сижу дома в Иране с семьей чай пью.
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Spartak Piter
1580200983
Хачинит будет скоро называться))))
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mamba9090909
1580208527
Так он игрок чьей сборной, Ирана или Ирака?
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Spartak Piter
1580216881
Идеально. Власть рулит зенитом и разваливает страну, завозя гастрабайтеров. И под это дело сейчас эти враги народа сделают свой хачиклуб))) Изи катка.
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