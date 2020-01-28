Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник из Ирака близок к переходу в «Зенит». Трансферу содействует Азмун

    «Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника иранского «Аль-Завраа» Сафа Хади.

    По информации главного редактора одного из ведущих футбольных изданий Ирака, переходу содействует лично форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

    Сафа Хади – 21-летний опорный полузащитник, успевший дебютировать в составе национальной сборной Ирака.

    «Хади в скором времени может заключить контракт с «Зенитом». Скорее всего, это произойдет уже этой зимой», – заявил журналист Али Нури.

    Источник: Твиттер журналиста Али Нури

    Главный редактор иракской газеты «Футбол», эксперт на местном ТВ с аудиторией твиттера 80 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2020 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 28 января 2020, 16:08

      Идеально. Власть рулит зенитом и разваливает страну, завозя гастрабайтеров. И под это дело сейчас эти враги народа сделают свой хачиклуб))) Изи катка.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Spartak Piter 29 января 2020, 16:28

      Джикия, Бакаев, Мирзов, Гулиев, Умяров, Ананидзе, Мелкадзе - Знакомые фамилии? Это если еще без дубля, в котором таких же хватает. Вместо того что бы фантазировать о чурках в Зените, присмотрелся бы лучше к составу твоей любимой помойки

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 28 января 2020, 13:48

      Так он игрок чьей сборной, Ирана или Ирака?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > mamba9090909 28 января 2020, 14:47

      Ирака, а играет за иранский клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 28 января 2020, 11:43

      Хачинит будет скоро называться))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +807

      jet andy > Spartak Piter 28 января 2020, 12:54

      Лол, кто бы говорил. У вас вообще пол состава с гор спустилось :D

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 28 января 2020, 11:22

      Что за неграмотные журналисты пошли? Ошибка за ошибкой...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 28 января 2020, 10:01

      Медведев: Мы все согласовали с Сафой Хади, он переходит к нам. Сейчас сидит уже, подпись ставит.
      Сафа Хади: Что такое Зенит? Это из России клуб что ли какой-то? Я сижу дома в Иране с семьей чай пью.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > KLIM777 28 января 2020, 11:10

      Я вашего Петросяна, который Кокорина никак не может в Сочи отправить, уже начитался за последнее время

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > KLIM777 28 января 2020, 17:18

      Что-то ты не понял, похоже. Я говорю про того клоуна, что месяц назад говорил, что никого никуда не продает, а потом за спиной у игрока договорился о его трансфере, даже не спросив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 28 января 2020, 09:29

      Только от Крана избавились, тут же новый подъехал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 января 2020, 09:23

      А зачем иносранцы если лимит на носу жесткий?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 > portero 28 января 2020, 10:51

      Давай считать. Можно будет 8 легов заявить. Ракицкий, Осорио, Маммана, Сантос, Иванович, Барриос, Дриусси, Азмун, Мак. Это уже 9. Значит собираются двоих продавать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Давид59 28 января 2020, 10:55

      С Ивановичем контракт не продлевают. На Мака Семак не рассчитывает. Вот и минус 2

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Давид59 28 января 2020, 15:15

      Малком еще....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 > portero 28 января 2020, 18:43

      ;)))Вот что значит, что человек просто в платёжной ведомости стоит. я уже и забыл про него;))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 28 января 2020, 07:09

      Эти лжецы достали, в Зените и так 4 опорника, куда еще пятый, тем более иностранец?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Semenycch 28 января 2020, 08:02

      как куда? в сочи

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Semenycch 28 января 2020, 12:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В сочи места много. Скоро и Семака туда сольют. Кому то надо будет Сочи от вылета спасать. А жене Семака там Ашот и Рафик смуглых детей помогут заделать. А то она все ездит выбирает.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      Armani nn 28 января 2020, 07:00

      Зенит в это ТО, все куда то в Азию смотрит,Казахстан,Иран..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха > Armani nn 28 января 2020, 08:44

      Осталось сирийца прикупить.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Armani nn 28 января 2020, 09:04

      Не только Спартаку же собирать горцев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +578

      Armani nn > altezzik 28 января 2020, 11:08

      А спартак че за «горцев» покупает?)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11