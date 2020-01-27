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  • Орлов: «Исламхан улетел в Алматы. Не знаю, возьмут ли его на следующий сбор «Зенита»

Орлов: «Исламхан улетел в Алматы. Не знаю, возьмут ли его на следующий сбор «Зенита»

27 января 2020, 19:45
4

Комментатор Геннадий Орлов не располагает информацией о будущем казахстанского полузащитника Бауржана Исламхана в «Зените».

  • 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
  • Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
  • Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».

«Сейчас насколько я знаю, он улетел в Алматы, но не знаю, возьмут ли его на следующий сбор», – сказал Орлов.

Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

Источник: Sports.kz
Россия. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Рубинище
1580151423
Вот где логика селекции, Какорина в аренду отдать хотят, а сами хотят усилится свободным агентом из Кайрата.
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Cromathaar
1580164642
В товарняке с РБ неплохо смотрелся.
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