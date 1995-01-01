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    Орлов: «Исламхан улетел в Алматы. Не знаю, возьмут ли его на следующий сбор «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов не располагает информацией о будущем казахстанского полузащитника Бауржана Исламхана в «Зените».

    • 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
    • Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
    • Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».

    «Сейчас насколько я знаю, он улетел в Алматы, но не знаю, возьмут ли его на следующий сбор», – сказал Орлов.

    Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

    Источник: Sports.kz

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: -50

      Аденн 20 минут назад

      посмотрел Исламхан, какое бЗенитт гавно, вот и уехал.

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