Орлов: «Исламхан улетел в Алматы. Не знаю, возьмут ли его на следующий сбор «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов не располагает информацией о будущем казахстанского полузащитника Бауржана Исламхана в «Зените».

26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.

Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.

Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».

«Сейчас насколько я знаю, он улетел в Алматы, но не знаю, возьмут ли его на следующий сбор», – сказал Орлов.

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