Орлов: «Исламхан улетел в Алматы. Не знаю, возьмут ли его на следующий сбор «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов не располагает информацией о будущем казахстанского полузащитника Бауржана Исламхана в «Зените».
- 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
- Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
- Исламхан – свободный агент. Его последним клубом был «Кайрат».
«Сейчас насколько я знаю, он улетел в Алматы, но не знаю, возьмут ли его на следующий сбор», – сказал Орлов.
Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»
Источник: Sports.kz