Широков – о Тедеско: «Назначение молодого лэптоп-тренера продавил спортивный директор «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался на тему увольнения Олега Кононова и назначения главным тренером Доменико Тедеско.

– Насколько сильно ты смеялся в процессе увольнения Кононова и назначения Тедеско?

– Я не смеялся. Я очень хорошо отношусь к Олегу Георгиевичу и уважаю его, но должен признать, что у него в «Спартаке» не получилось. В принципе, это было предсказуемо. В такое нестабильное время он туда попал. Плюс заявление, что мы будем ставить в «Спартаке» футбол в стиле Бескова... болельщики, давление и так далее. И тогда чуть-чуть где-то не пошло, не так. Хотя по результатам не все так плохо было, за исключением последнего месяца, когда они ни разу не выиграли.

Но на фоне заявления, естественно, болельщики хотят видеть тот «Спартак», который они помнят по концу 1990-х годов. Из-за этого там, наверное, сложилась ситуация нервозная. Апофеоз последнего месяца – оскорбления и так далее. Ну а назначение это продавил спортивный директор. Назначили молодого. Как они называют? Лэптоп-тренеры.

– Лэптоп-тренер, да. Молодой и перспективный.

– Будем смотреть, что из этого выйдет. Прошло всего три месяца. Единственное, что может настораживать болельщиков: Тедеско пришел в команду, которая пропагандирует атакующий футбол, и с первого домашнего матча они играли явно от обороны. Понятно, что ее нужно наладить, но мне кажется, ждали немного другого. Сейчас как раз будет 11 туров, полно времени наладить футбол, который он хотел. И посмотрим как раз весной, что из этого выйдет.

– И аккуратно побороться за 10-е место.

– По крайней мере, сохранить его, – сказал Широков.

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