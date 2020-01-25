Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Широков – о Тедеско: «Назначение молодого лэптоп-тренера продавил спортивный директор «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался на тему увольнения Олега Кононова и назначения главным тренером Доменико Тедеско.

    – Насколько сильно ты смеялся в процессе увольнения Кононова и назначения Тедеско?

    – Я не смеялся. Я очень хорошо отношусь к Олегу Георгиевичу и уважаю его, но должен признать, что у него в «Спартаке» не получилось. В принципе, это было предсказуемо. В такое нестабильное время он туда попал. Плюс заявление, что мы будем ставить в «Спартаке» футбол в стиле Бескова... болельщики, давление и так далее. И тогда чуть-чуть где-то не пошло, не так. Хотя по результатам не все так плохо было, за исключением последнего месяца, когда они ни разу не выиграли.

    Но на фоне заявления, естественно, болельщики хотят видеть тот «Спартак», который они помнят по концу 1990-х годов. Из-за этого там, наверное, сложилась ситуация нервозная. Апофеоз последнего месяца – оскорбления и так далее. Ну а назначение это продавил спортивный директор. Назначили молодого. Как они называют? Лэптоп-тренеры.

    – Лэптоп-тренер, да. Молодой и перспективный.

    – Будем смотреть, что из этого выйдет. Прошло всего три месяца. Единственное, что может настораживать болельщиков: Тедеско пришел в команду, которая пропагандирует атакующий футбол, и с первого домашнего матча они играли явно от обороны. Понятно, что ее нужно наладить, но мне кажется, ждали немного другого. Сейчас как раз будет 11 туров, полно времени наладить футбол, который он хотел. И посмотрим как раз весной, что из этого выйдет.

    – И аккуратно побороться за 10-е место.

    – По крайней мере, сохранить его, – сказал Широков.

    «Спорт-Экспресс»: кандидатура Цорна – экс-тренер «Шальке» Тедеско

    Источник: «Фонтанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1632

      alarm 48 минут назад

      стыдно за спартак!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75276
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru