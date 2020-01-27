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  • Широков – о Тедеско: «Назначение молодого лэптоп-тренера продавил спортивный директор «Спартака»

Широков – о Тедеско: «Назначение молодого лэптоп-тренера продавил спортивный директор «Спартака»

27 января 2020, 17:50
10

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался на тему увольнения Олега Кононова и назначения главным тренером Доменико Тедеско.

– Насколько сильно ты смеялся в процессе увольнения Кононова и назначения Тедеско?

– Я не смеялся. Я очень хорошо отношусь к Олегу Георгиевичу и уважаю его, но должен признать, что у него в «Спартаке» не получилось. В принципе, это было предсказуемо. В такое нестабильное время он туда попал. Плюс заявление, что мы будем ставить в «Спартаке» футбол в стиле Бескова... болельщики, давление и так далее. И тогда чуть-чуть где-то не пошло, не так. Хотя по результатам не все так плохо было, за исключением последнего месяца, когда они ни разу не выиграли.

Но на фоне заявления, естественно, болельщики хотят видеть тот «Спартак», который они помнят по концу 1990-х годов. Из-за этого там, наверное, сложилась ситуация нервозная. Апофеоз последнего месяца – оскорбления и так далее. Ну а назначение это продавил спортивный директор. Назначили молодого. Как они называют? Лэптоп-тренеры.

– Лэптоп-тренер, да. Молодой и перспективный.

– Будем смотреть, что из этого выйдет. Прошло всего три месяца. Единственное, что может настораживать болельщиков: Тедеско пришел в команду, которая пропагандирует атакующий футбол, и с первого домашнего матча они играли явно от обороны. Понятно, что ее нужно наладить, но мне кажется, ждали немного другого. Сейчас как раз будет 11 туров, полно времени наладить футбол, который он хотел. И посмотрим как раз весной, что из этого выйдет.

– И аккуратно побороться за 10-е место.

– По крайней мере, сохранить его, – сказал Широков.

«Спорт-Экспресс»: кандидатура Цорна – экс-тренер «Шальке» Тедеско

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Кононов Олег Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (10)
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mikhan.voronov
1580141232
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://ur-l.ru/zevs
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vka1970
1580145103
Каррера тоже с обороны начал . Хотя смеётся тот кто смеётся последним.
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JTherry
1580147598
что можно взять с журналиста фонтанки, кроме анализа? и тот - чужой...
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RotBerg
1580153665
Великие задачи))))))
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Диктор
1580180303
Поживем увидим.
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Владислав Vlad
1580193618
Но на фоне заявления, естественно, болельщики хотят видеть тот «Спартак», который они помнят по концу 1990-х годов. Болельщики хотели видеть Спартак на призовых местах. Многие болельщики только родились в 90-х. А освистывали потому, что МаКар показал, что тренер не должен болтать без-толку и оправдываться. А ещё тренеру не позволено сваливать вину за поражение на игроков. А пинджак - болтун. К тому же все болелы помнят, как пинджак поражение свалил на Максименко. Вот это уже было точкой отправки.
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