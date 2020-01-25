Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорин – первоклассный мастер, ему по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об игровых качествах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда, однако сам футболист пока отказывается менять команду.

Сейчас 28-летний Кокорин находится на сборе «Зенита» в Катаре.

– Как вы восприняли аренду Александра Кокорина? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».

– Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной. Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную. Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись. Саше по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов.

– Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?

– Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин – первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.

– Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?

– Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»