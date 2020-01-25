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  • Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорин – первоклассный мастер, ему по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов»

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорин – первоклассный мастер, ему по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов»

25 января 2020, 20:53
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об игровых качествах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

  • Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда, однако сам футболист пока отказывается менять команду.
  • Сейчас 28-летний Кокорин находится на сборе «Зенита» в Катаре.

– Как вы восприняли аренду Александра Кокорина? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».

– Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной. Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную. Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись. Саше по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов.

– Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?

– Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин – первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.

– Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?

– Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (6)
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Lester84
1579975206
Скоро всем футбольным сообществом будут Кокорина уговаривать на аренду в Сочи. Надо еще смс-сбор на ТВ организовать в поддержку
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derrik2000
1579984312
Столько информации на сайте и не только об аренде клубом "Сочи" Кокорина. Ну, прямо Рибери или Рональдиньо с Гринзманом вместе взятые! ))))))))))))))))))))))))))) Переходит и ладно. Не переходит - тоже ладно.
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Makaweli
1579986425
Ты ведать не видел первоклассных играков!
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Давид59
1579987727
Прочитал интервью. Всё вроде хорошо говорит. Но я бы на месте Федотова добавил: рады будем видеть у себя Сашу, если только он сам этого захочет
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Hektor 84
1579989957
Если по силам заиграть в Европе, чего в России так и не заиграл?
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Ганнибал Лектор
1580027360
Кокорину надо срочно бежать из страны где нет спорта. Вместо спорта тут политика и шоу-бизнес
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