Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорин – первоклассный мастер, ему по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об игровых качествах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    • Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда, однако сам футболист пока отказывается менять команду.
    • Сейчас 28-летний Кокорин находится на сборе «Зенита» в Катаре.

    – Как вы восприняли аренду Александра Кокорина? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».

    – Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной. Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную. Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись. Саше по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов.

    – Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?

    – Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин – первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.

    – Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?

    – Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста.

    Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      Все_тот_же_Юве 16 минут назад

      этот даунитос даже в основе говноклубов рпл не достоин играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4674

      Lester84 2 часа назад

      Скоро всем футбольным сообществом будут Кокорина уговаривать на аренду в Сочи. Надо еще смс-сбор на ТВ организовать в поддержку

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75247
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru