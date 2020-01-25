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  • Слуцкий: «Беспокоит, что «Рубин» не может сыграть в оптимальном сочетании»

Слуцкий: «Беспокоит, что «Рубин» не может сыграть в оптимальном сочетании»

25 января 2020, 16:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча против «Слована» (2:1).

— Пока меня беспокоит то, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, сегодня не смог играть Игнатьев, небольшое повреждение у Пояркова, весь сбор по существу пропустил Могилевец из-за старых проблем. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава. Понятно, что в этом варианте мы тоже пытаемся действовать максимально качественно. Плюс, что пытаемся выполнять требования, что просматривается игровая модель. Плюс, что новички, которые присоединились к команде недавно, уже сыграли: Йевтич сыграл первый тайм, Бакаев сыграл второй тайм. Но еще говорить о том, что мы сверхсбалансированы, пока рано. Тарасов был вынужден играть центрального защитника.

— Выиграли обе контрольные игры. Это что-то значит для вас?

— Я бы не стал зацикливаться на результате, на предсезонных сборах это не самое главное. Может быть, результат важен в том плане, что идет какое-то косвенное подтверждение тех идей, которые мы проповедуем. Только в этом плане можно интерпретировать победные результаты на сборе. Но большая группа играет по тайму, и я пытаюсь понять возможности каждого футболиста, и не только в контрольных играх, а как они поведут себя под нагрузками, в сложных ситуациях, когда устали. Тест не только на проявление тактического и технического мастерства, но и на проявление характера.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в это межсезонье.
  • Первый официальный матч команда проведет 1 марта против «Тамбова» в РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Рубинище
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