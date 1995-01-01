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    Лемар может перейти из «Атлетико» в «Арсенал»

    Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в АПЛ.

    В услугах 24-летнего француза заинтересован «Арсенал». Как сообщает RMC Sport, лондонцы ведут переговоры с клубом из Мадрида о трансфере футболиста.

    • Лемар перешел в «Атлетико» из «Монако» летом 2018 года за 70 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

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