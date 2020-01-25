Лемар может перейти из «Атлетико» в «Арсенал»

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в АПЛ.
В услугах 24-летнего француза заинтересован «Арсенал». Как сообщает RMC Sport, лондонцы ведут переговоры с клубом из Мадрида о трансфере футболиста.
- Лемар перешел в «Атлетико» из «Монако» летом 2018 года за 70 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.
Источник: RMC Sport
RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.