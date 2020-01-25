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Лемар может перейти из «Атлетико» в «Арсенал»

25 января 2020, 01:22
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Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в АПЛ.

В услугах 24-летнего француза заинтересован «Арсенал». Как сообщает RMC Sport, лондонцы ведут переговоры с клубом из Мадрида о трансфере футболиста.

  • Лемар перешел в «Атлетико» из «Монако» летом 2018 года за 70 миллионов евро.
  • В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.

Источник: RMC Sport

RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Арсенал Лемар Тома
Комментарии (1)
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Cules2013
1579943938
Пустая трата денег. Арсеналу он не поможет. Клубу нужны мужики, бойцы, а не рафинированные "французы" с подмоченной репутацией.
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