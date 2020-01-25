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  • Слуцкий: «Головин? Он находится в топовой команде и играет на топ-уровне»

Слуцкий: «Головин? Он находится в топовой команде и играет на топ-уровне»

25 января 2020, 00:08
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Вы много общаетесь с Головиным, навещаете его. Насколько он готов к тому, чтобы выйти на уровень топ-игрока?

– Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах. Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме.

– Почему?

– Он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников. Как только он перерастет уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса. А когда говорят: «Ой, а где там «Монако»-то?», хочу сразу ответить: «Вы что, издеваетесь? Тилеманс, не проходящий в стартовый состав «Монако», солирует в «Лестере»! Вот это и есть уровень конкуренции.

  • Слуцкий тренировал Головина в ЦСКА.
  • В этом сезоне чемпионата Франции россиянин провел 18 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
  • «Монако» занимает девятое место в Лиге 1.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Рубин Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Inkvizitor@
1579904028
Леня , умный и грамотный тренер . Всегда по делу.
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Derzkiy1
1579906045
Головин топ , наконец то появился хороший игрок на мировом уровне
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stepan.kostin
1579920319
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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david17
1579930014
Головин конечно классный игрок и возможно из русских самый лучший на данный момент , но называть монако топ клубом а его топ игроком это бред так как ни клуб ни Головин пока близко не топы
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3a zenit
1579936011
топ клуб дна,не уровне дна.
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Рубинище
1579946282
Топ клуб-это Реал, Бавария, там М.Сити, а Монако уровнем ниже, а по их результатам может и 2мя уровнями. Но Голова без спорно один из лучших наших футболистов
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