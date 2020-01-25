Слуцкий: «Головин? Он находится в топовой команде и играет на топ-уровне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Вы много общаетесь с Головиным, навещаете его. Насколько он готов к тому, чтобы выйти на уровень топ-игрока?

– Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах. Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме.

– Почему?

– Он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников. Как только он перерастет уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса. А когда говорят: «Ой, а где там «Монако»-то?», хочу сразу ответить: «Вы что, издеваетесь? Тилеманс, не проходящий в стартовый состав «Монако», солирует в «Лестере»! Вот это и есть уровень конкуренции.