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    Слуцкий: «Головин? Он находится в топовой команде и играет на топ-уровне»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

    – Вы много общаетесь с Головиным, навещаете его. Насколько он готов к тому, чтобы выйти на уровень топ-игрока?

    – Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах. Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме.

    – Почему?

    – Он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников. Как только он перерастет уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса. А когда говорят: «Ой, а где там «Монако»-то?», хочу сразу ответить: «Вы что, издеваетесь? Тилеманс, не проходящий в стартовый состав «Монако», солирует в «Лестере»! Вот это и есть уровень конкуренции.

    • Слуцкий тренировал Головина в ЦСКА.
    • В этом сезоне чемпионата Франции россиянин провел 18 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
    • «Монако» занимает девятое место в Лиге 1.

    Источник: «Чемпионат»

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