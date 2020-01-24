«Осасуну» подозревают в покупке нескольких матчей

В испанской Памплоне начался судебный процесс по делу о договорных матчах. «Осасуну» обвиняют в том, что она пыталась нечестным способом сохранить место в Примере в сезоне-2012/13 и сезоне-2013/14.
По версии следствия, в 2013 году в 35-м туре чемпионата «Хетафе» предложили 400 тысяч евро за проигрыш в Памплоне (победа «Осасуны» с минимальным счетом). Вместе с тем команды «Вальядолид» и «Бетис» были финансово простимулированы на то, чтобы они отобрали очки во встречах с прямыми конкурентами «Осасуны».
В 2013 году команде удалось сохранить место в Примере, но на следующий год, несмотря на махинации, информация о которых также есть у следствия, она вылетела в Сегунду. Признательных показаний в рамках дела обвиняемые руководители «Осасуны» пока не дают.
- Сейчас «Осасуна» в Примере идет 13-й.
- Клуб основан в 1920 году.
- Главное достижение – финал Кубка Испании в 2005 году.