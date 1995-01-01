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    Бывший главный селекционер «Спартака» Аверьянов: «Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас»

    Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов рассказал об особенностях работы при главном тренере команды Массимо Каррере.

    «Когда перестали ездить в командировки? Наверное, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается. Ну и смысл ехать?

    А ездить-то надо. В Бразилии ты же не только смотришь Айртона в матче «Флуминенсе»«Коринтианс», но и за счет накопленных контактов собираешь много полезной информации. Все же, как ни крути, футбол в Бразилии уникален и всегда будет одним из лучших в мире», — сказал Аверьянов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      neteller 5 минут назад

      Если дeлаете ставки -> infostavka.ru

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      Рейтинг: +36821

      portero 5 минут назад

      Каррера многим в Спартаке перекрыл воздух, вот и бунт.

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      Рейтинг: +2060

      Томик 19 минут назад

      Это и было, видимо, основной причиной увольнения. Ничего себе, от кормушки такой отлучил.

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      Рейтинг: +1661

      Бухбух 44 минуты назад

      Интересно, а за какие заслуги сам Аверьянов попал в Спартак? Как тренер, вроде как, ничего не выигрывал, и близко к титулам даже не подходил.

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      Рейтинг: +11399

      vka1970 51 минуту назад

      Судя по результатам и по отдаче, Массимо был абсолютно прав.

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      Рейтинг: +801

      Hektor 84 1 час назад

      Так а кого для команды нашел ваш отдел? Педро рошу? Так засунь себе Аверьянов этого педро в ж...!!! В командировки их перестали пускать. Так правильно и сделали. Там наверно бразильянок на пляже за титьки дергали и бухали. А потом в последний день бл. надо же кого то привезти. Ну с кем бухали того и привезли. С Гошей бухали его и привезли. И еще вопрос. За то время что Аверьянов и его отдел работал до Карреры и после сколько хороших бразильских футболистов появилось в спартаке??? Да правильно Цорн сделал что вас дармоедов разогнал. Лишнее доказательство что Каррера был прав что вас отодвинул. Только плохо что Цорн не работал в связке с Каррерой. А ему пришлось работать с интриганом Измайловым и его верным шестеркой Родионовым.

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      Рейтинг: +4199

      Viper for CSKA 1 час назад

      Вот вы без него и разгулялись. Потрудились на славу. Мировых звезд за копейки напривозили, аж в раздевалку не помещаются.
      А вообще идея, что тренер должен контролировать выбор людей, которых ему потом тренировать, вообще странная какая-та. Глупенькие европейцы, мы то им покажем как и что делать надо. Станем примером для подражания.
      Мафия клубная должна игроков привозить и потом с агентами откаты и проценты делить. А иначе неправильный бизнес получается. Вы что результатов что ли добиться хотите высоких или клуб обогатить? Совсем с ума сошли. В России так дела не делаются.

      3
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      Рейтинг: +2001

      Борат 1 час назад

      карера хотел лично набивать свой карман на трансферах,
      поэтому и выгнал вас как конкурентов за халявное бабло федуна !
      гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +6446

      piligrim1986 1 час назад

      а с вас прям толк был

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      Рейтинг: +274

      klimovich 1 час назад

      Оч плохо. Главный тренер выбирал, кого приобретать в команду, и кто будет просматривать игроков. Так дела у нас в Спартаке не делаются!

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