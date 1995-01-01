Бывший главный селекционер «Спартака» Аверьянов: «Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас»

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Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов рассказал об особенностях работы при главном тренере команды Массимо Каррере.
«Когда перестали ездить в командировки? Наверное, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается. Ну и смысл ехать?
А ездить-то надо. В Бразилии ты же не только смотришь Айртона в матче «Флуминенсе» — «Коринтианс», но и за счет накопленных контактов собираешь много полезной информации. Все же, как ни крути, футбол в Бразилии уникален и всегда будет одним из лучших в мире», — сказал Аверьянов.
- В августе «Спартак» уволил Аверьянова и большинство сотрудников его отдела.
- В межсезонье состав «Спартака» пополнили девять футболистов, включая полузащитников Андреа Шюррле и Гуса Тиля.
- Ушли 10 игроков, в том числе защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, хавбеки Денис Глушаков, Софьян Ханни и Фернандо, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано.