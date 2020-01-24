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  • Бывший главный селекционер «Спартака» Аверьянов: «Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас»

Бывший главный селекционер «Спартака» Аверьянов: «Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас»

24 января 2020, 12:51
12

Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов рассказал об особенностях работы при главном тренере команды Массимо Каррере.

«Когда перестали ездить в командировки? Наверное, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается. Ну и смысл ехать?

А ездить-то надо. В Бразилии ты же не только смотришь Айртона в матче «Флуминенсе»«Коринтианс», но и за счет накопленных контактов собираешь много полезной информации. Все же, как ни крути, футбол в Бразилии уникален и всегда будет одним из лучших в мире», — сказал Аверьянов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Аверьянов Александр Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1579860231
Ну и правильно сделал
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klimovich
1579861894
Оч плохо. Главный тренер выбирал, кого приобретать в команду, и кто будет просматривать игроков. Так дела у нас в Спартаке не делаются!
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Viper for CSKA
1579863975
Вот вы без него и разгулялись. Потрудились на славу. Мировых звезд за копейки напривозили, аж в раздевалку не помещаются. А вообще идея, что тренер должен контролировать выбор людей, которых ему потом тренировать, вообще странная какая-та. Глупенькие европейцы, мы то им покажем как и что делать надо. Станем примером для подражания. Мафия клубная должна игроков привозить и потом с агентами откаты и проценты делить. А иначе неправильный бизнес получается. Вы что результатов что ли добиться хотите высоких или клуб обогатить? Совсем с ума сошли. В России так дела не делаются.
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Hektor 84
1579864033
Так а кого для команды нашел ваш отдел? Педро рошу? Так засунь себе Аверьянов этого педро в ж...!!! В командировки их перестали пускать. Так правильно и сделали. Там наверно бразильянок на пляже за титьки дергали и бухали. А потом в последний день бл. надо же кого то привезти. Ну с кем бухали того и привезли. С Гошей бухали его и привезли. И еще вопрос. За то время что Аверьянов и его отдел работал до Карреры и после сколько хороших бразильских футболистов появилось в спартаке??? Да правильно Цорн сделал что вас дармоедов разогнал. Лишнее доказательство что Каррера был прав что вас отодвинул. Только плохо что Цорн не работал в связке с Каррерой. А ему пришлось работать с интриганом Измайловым и его верным шестеркой Родионовым.
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vka1970
1579865009
Судя по результатам и по отдаче, Массимо был абсолютно прав.
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Томик
1579866937
Это и было, видимо, основной причиной увольнения. Ничего себе, от кормушки такой отлучил.
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portero
1579867768
Каррера многим в Спартаке перекрыл воздух, вот и бунт.
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NEONFOL
1579873965
мда, вспоминайте чемпиона, кто там ещё не попытался обосрать
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Диктор
1579876381
Может это и правильно все игроки должны быть ободобрены главным тренером.
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zigbert
1579889641
Пустые разговоры. Главный тренер отвечает за результаты команды. Ему видней ,кто из игроков лучше подходит его команде.
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