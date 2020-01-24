Бывший главный селекционер «Спартака» Аверьянов: «Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас»

Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов рассказал об особенностях работы при главном тренере команды Массимо Каррере.

«Когда перестали ездить в командировки? Наверное, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается. Ну и смысл ехать?

А ездить-то надо. В Бразилии ты же не только смотришь Айртона в матче «Флуминенсе» — «Коринтианс», но и за счет накопленных контактов собираешь много полезной информации. Все же, как ни крути, футбол в Бразилии уникален и всегда будет одним из лучших в мире», — сказал Аверьянов.