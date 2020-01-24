Кононов не может договориться с «Ригой»

Переговоры латвийской «Риги» и потенциального нового главного тренера Олега Кононова затягиваются. Есть вероятность, что в течение января стороны контракт не подпишут.
При этом именно Кононов является главным кандидатом на пост. Интересы специалиста в переговорах представляет агент Вадим Шаблий.
- «Рига» – действующий чемпион Латвии.
- Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.
- Ранее сообщалось, что Кононов возглавит «Ригу» на этой неделе.
Источник: «Спорт-Экспресс»