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Кононов не может договориться с «Ригой»

24 января 2020, 08:39
4

Переговоры латвийской «Риги» и потенциального нового главного тренера Олега Кононова затягиваются. Есть вероятность, что в течение января стороны контракт не подпишут.

При этом именно Кононов является главным кандидатом на пост. Интересы специалиста в переговорах представляет агент Вадим Шаблий.

  • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
  • Последним местом работы Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.
  • Ранее сообщалось, что Кононов возглавит «Ригу» на этой неделе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рига Кононов Олег
Комментарии (4)
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серега кашин
1579847170
правильно никто таких денег как в россии ему не предложат
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paracetamol
1579847455
У приебалтов дэнэг не на такого великого специалиста.
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Владислав Vlad
1579847714
Так вот значит кто нам пинджака навязал - Шаблий....
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Taps
1579855515
Характера у мужика нет, вот и будет как г..но в проруби.
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