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    Sky Italia: Пакета сослался на отсутствие спокойствия и не сыграет с «Брешией»

    Полузащитник «Милана» Лукас Пакета попросил не включать его в заявку на матч 21-го тура Серии А против «Брешии». По сведениям Sky Italia, бразилец сослался на отсутствие спокойствия.

    Игрок, пишет источник, по-прежнему не освоился в «Милане», поэтому психологически не чувствует себя комфортно. На прошлой неделе Пакета обращался к врачам, но проблем со здоровьем у бразильца не обнаружили.

    • Пакета выступает за «Милан» год.
    • Миланцы в таблице Серии А идут восьмыми.
    • Встреча в Брешии начнется в 22:45.

    Источник: Sky Italia

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