Sky Italia: Пакета сослался на отсутствие спокойствия и не сыграет с «Брешией»

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета попросил не включать его в заявку на матч 21-го тура Серии А против «Брешии». По сведениям Sky Italia, бразилец сослался на отсутствие спокойствия.

Игрок, пишет источник, по-прежнему не освоился в «Милане», поэтому психологически не чувствует себя комфортно. На прошлой неделе Пакета обращался к врачам, но проблем со здоровьем у бразильца не обнаружили.