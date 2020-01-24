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  • Sky Italia: Пакета сослался на отсутствие спокойствия и не сыграет с «Брешией»

Sky Italia: Пакета сослался на отсутствие спокойствия и не сыграет с «Брешией»

24 января 2020, 06:50
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Полузащитник «Милана» Лукас Пакета попросил не включать его в заявку на матч 21-го тура Серии А против «Брешии». По сведениям Sky Italia, бразилец сослался на отсутствие спокойствия.

Игрок, пишет источник, по-прежнему не освоился в «Милане», поэтому психологически не чувствует себя комфортно. На прошлой неделе Пакета обращался к врачам, но проблем со здоровьем у бразильца не обнаружили.

  • Пакета выступает за «Милан» год.
  • Миланцы в таблице Серии А идут восьмыми.
  • Встреча в Брешии начнется в 22:45.

Источник: Sky Italia
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Брешиа Милан Пакета Лукас
Комментарии (1)
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серега кашин
1579847279
зачем он тогда он нужен если за год не может освоиться, а милану ему з\п ему пока ненадо платить пока не освоится
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