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  • Cadena SER: Себальос хочет покинуть «Арсенал». Игроком интересуются «Валенсия» и «Милан»

Cadena SER: Себальос хочет покинуть «Арсенал». Игроком интересуются «Валенсия» и «Милан»

23 января 2020, 21:41

Полузащитник Даниэль Себальос может сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Cadena SER, испанец хочет прервать свою аренду в «Арсенале» и перейти в клуб, где он будет получать стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.

Как сообщает Marca, на 23-летнего хавбека претендуют «Валенсия» и «Милан».

  • Права на Себальоса принадлежат «Реалу».
  • Игрок не не выходил на поле с 6 ноября – сначала из-за травмы, а затем по решению тренера.
  • В текущем сезоне он забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах.

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Англия. Премьер-лига Арсенал Реал Валенсия Милан Себальос Даниэль
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