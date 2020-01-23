Cadena SER: Себальос хочет покинуть «Арсенал». Игроком интересуются «Валенсия» и «Милан»

Полузащитник Даниэль Себальос может сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна.
По информации Cadena SER, испанец хочет прервать свою аренду в «Арсенале» и перейти в клуб, где он будет получать стабильную игровую практику в преддверии Евро-2020.
Как сообщает Marca, на 23-летнего хавбека претендуют «Валенсия» и «Милан».
- Права на Себальоса принадлежат «Реалу».
- Игрок не не выходил на поле с 6 ноября – сначала из-за травмы, а затем по решению тренера.
- В текущем сезоне он забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах.
Источник: Cadena SER
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