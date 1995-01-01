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    «Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный

    «Спартак» в твиттере объявил о выпуске коллекции одежды «Нетто. Творите смелее!» .

    «К юбилею великого капитана Игоря Нетто мы создали эксклюзивную коллекцию одежды, сочетающую в себе модные тенденции и ретро-мотивы из эпохи прославленного спартаковца», – говорится в сообщении.

    Коллекцию представил рэпер, болельщик «Спартака» Млечный.

    • 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
    • Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
    • Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.

    Источник: твиттер «Спартака»

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