«Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный

«Спартак» в твиттере объявил о выпуске коллекции одежды «Нетто. Творите смелее!» .

«К юбилею великого капитана Игоря Нетто мы создали эксклюзивную коллекцию одежды, сочетающую в себе модные тенденции и ретро-мотивы из эпохи прославленного спартаковца», – говорится в сообщении.

Коллекцию представил рэпер, болельщик «Спартака» Млечный.

9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.

Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.

Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.