«Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный

Ээээээ, супер футбольная новость.
Прям зачитался епт.
«Спартак» в твиттере объявил о выпуске коллекции одежды «Нетто. Творите смелее!» .
«К юбилею великого капитана Игоря Нетто мы создали эксклюзивную коллекцию одежды, сочетающую в себе модные тенденции и ретро-мотивы из эпохи прославленного спартаковца», – говорится в сообщении.
Коллекцию представил рэпер, болельщик «Спартака» Млечный.
- 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
- Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
- Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.
Капсульная коллекция «Нетто. Творите смелее!» К юбилею великого капитана Игоря Нетто мы создали эксклюзивную коллекцию одежды, сочетающую в себе модные тенденции и ретро-мотивы из эпохи прославленного спартаковца pic.twitter.com/35o6hSmYOI— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2020 г.