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  • «Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный

«Спартак» выпустил коллекцию одежды в честь Игоря Нетто. Ее презентовал рэпер Млечный

23 января 2020, 17:31
8

«Спартак» в твиттере объявил о выпуске коллекции одежды «Нетто. Творите смелее!» .

«К юбилею великого капитана Игоря Нетто мы создали эксклюзивную коллекцию одежды, сочетающую в себе модные тенденции и ретро-мотивы из эпохи прославленного спартаковца», – говорится в сообщении.

Коллекцию представил рэпер, болельщик «Спартака» Млечный.

  • 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
  • Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
  • Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Нетто Игорь
Комментарии (8)
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vka1970
1579792996
Ээээээ, супер футбольная новость. Прям зачитался епт.
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Томик
1579797904
Идея хорошая, но в следующий раз для разработки коллекции надо бы профессионалов привлечь. Что это за колхоз?
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Ximerych
1579868602
Ахахахх РЭПЕР))
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