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  • Новиков: «Комличенко и Соболев интересуют многие клубы. К кому из них мы склоняемся, пока говорить не хотелось бы»

Новиков: «Комличенко и Соболев интересуют многие клубы. К кому из них мы склоняемся, пока говорить не хотелось бы»

23 января 2020, 15:56
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

— Еще одно новое лицо в тренерском штабе — ваш отец Александр Новиков. Он не давит своим авторитетом?

— Александр Васильевич уже работал со мной в академии, так что никаких открытий здесь не ожидалось. Я знал, как мы будем взаимодействовать, какая мне нужна помощь от него. Отец всегда даст совет, но не давит. Он понимает, что я уже самостоятельный тренер. Задача Александра Васильевича — указать на какие-то тонкие моменты, высказать мнение. Помощь от его замечаний ощутимая, чему я очень рад.

— Вы впервые проводите сборы во взрослой команде. Есть разница по сравнению с тем, как строится работа на молодежном уровне?

— Нет. Спросите у любого тренера — вам ответят, что подход везде примерно одинаковый. Я проводил зимние сборы с молодежными составами, со второй командой питерского «Динамо», где, к слову, были ребята и за 30 лет. Так что ничего принципиально нового не происходит. Обстановка у нас рабочая, все желают себя проявить, на каждой тренировке работают на 100 процентов.

— В команде пока всего один новичок. На трансферном рынке все непросто?

— Мне не очень корректно рассуждать на данную тему. Скажу только, что работа идет очень непросто, поскольку цены на рынке совершенно космические. Те футболисты, которые нам интересны, стоят огромных денег. Это, а также правила финансового фейр-плей, заставляют задумываться о целесообразности покупок. Тем не менее, переговоры ведутся, руководители делают все возможное в данной ситуации.

Приходится учитывать массу обстоятельств. В том числе и количество иностранцев в команде, и лимит на легионеров на следующий год. Он заставляет ориентироваться на российский рынок. При этом, скажем, выбор отечественных нападающих не столь широк, с учетом задач, которые хочет решать «Динамо». Усиление нам нужно, но ничего страшного не случится, если придется отложить эту тему до лета. У нас довольно качественный состав.

— СМИ называют в числе потенциальных новичков Комличенко и Соболева. Это действительно те нападающие, которые интересны «Динамо»?

— Названные форварды вызывались в сборную России, они интересуют многие клубы, но к какому варианту мы склоняемся, пока говорить не хотелось бы, – сказал Новиков.

  • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
  • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай Соболев Александр Новиков Кирилл
Комментарии (2)
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titata
1579792024
к денежному варианту агент встанет в позу...
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FanatSerj
1579794687
да можно и не спешить, уж что греха таить в этом году в Еврокубки попасть это прям фантастикой будет, особенно учитывая как начался сезон. А так лучше от не нужных легов в защите, полузащите избавиться и заменить на что то отечественное, уж защитники столько дохера не стоят, да и пример Ростова показывает, что там и в ФНЛ найти норм варианты можно, а напа уже лега брать, а то за наше "дерево" с паспортом столько переплачивать приходиться, что это только Зенит себе может позволить.
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