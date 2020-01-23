Сульшер – о поражении «МЮ» от «Бернли»: «Мы начали чистку состава»

Главный тренер«Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ с «Бернли» (0:2).

«Мы хотим стать лучше, у нас есть цели. Это наше второе поражение дома и первое с августа. Думал, что это уже пройденный этап. Мы начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы до закрытия трансферного окна. Мы работаем.

Для меня самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру. Сейчас этого было недостаточно для «МЮ». Мы должны признать, что этого недостаточно. Ребята выкладываются на 100%, но впервые в жизни переживают такой период. Когда играешь за «Манчестер Юнайтед», ты выступаешь в самом большом и лучшем клубе мира.

Некоторые провели лишь 10, 12, 15 игр, парням нелегко. Я собираюсь поддержать их и помочь пройти через это. Мы каждый день работаем над тем, чтобы эти ребята развивались и выступали лучше», – сказал Сульшер.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома всухую проиграл «Бернли»