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  • Сульшер – о поражении «МЮ» от «Бернли»: «Мы начали чистку состава»

Сульшер – о поражении «МЮ» от «Бернли»: «Мы начали чистку состава»

23 января 2020, 15:43
5

Главный тренер«Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ с «Бернли» (0:2).

«Мы хотим стать лучше, у нас есть цели. Это наше второе поражение дома и первое с августа. Думал, что это уже пройденный этап. Мы начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы до закрытия трансферного окна. Мы работаем.

Для меня самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру. Сейчас этого было недостаточно для «МЮ». Мы должны признать, что этого недостаточно. Ребята выкладываются на 100%, но впервые в жизни переживают такой период. Когда играешь за «Манчестер Юнайтед», ты выступаешь в самом большом и лучшем клубе мира.

Некоторые провели лишь 10, 12, 15 игр, парням нелегко. Я собираюсь поддержать их и помочь пройти через это. Мы каждый день работаем над тем, чтобы эти ребята развивались и выступали лучше», – сказал Сульшер.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома всухую проиграл «Бернли»

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бернли Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (5)
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FanatSerj
1579796203
да уж МЮ это как Спартак после Романцева, ожиданий каждый год на чемпионство, а по факту и ЛЧ уже за счастье.
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Бухбух
1579796995
Чистку состава нужно с Погба начинать.
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anri1703
1579798171
Надоело одно и тоже мы будем лучше и ТД хрень полная ни чего не изменится пока в составе не будет звёзды и мощный тренер
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Cules2013
1579803606
Удивительно, как сильно доверяют Сульшеру боссы МЮ. В другом клубе его бы уже давно уволили. Таким макаром МЮ и без ЛЕ может остаться.
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mutabor0992
1579809669
Нужно не чистку,а зачистку начинать...
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