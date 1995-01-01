Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Сульшер – о поражении «МЮ» от «Бернли»: «Мы начали чистку состава»

    Главный тренер«Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ с «Бернли» (0:2).

    «Мы хотим стать лучше, у нас есть цели. Это наше второе поражение дома и первое с августа. Думал, что это уже пройденный этап. Мы начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы до закрытия трансферного окна. Мы работаем.

    Для меня самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру. Сейчас этого было недостаточно для «МЮ». Мы должны признать, что этого недостаточно. Ребята выкладываются на 100%, но впервые в жизни переживают такой период. Когда играешь за «Манчестер Юнайтед», ты выступаешь в самом большом и лучшем клубе мира.

    Некоторые провели лишь 10, 12, 15 игр, парням нелегко. Я собираюсь поддержать их и помочь пройти через это. Мы каждый день работаем над тем, чтобы эти ребята развивались и выступали лучше», – сказал Сульшер.

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома всухую проиграл «Бернли»

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75231
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru