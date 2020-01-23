Бэйл получил травму голеностопа

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер Гарет Бэйл не сумел доиграть матч Кубка Испании против «Унионистас де Саламанки» из-за травмы.

«У него небольшое растяжение голеностопа. Не думаю, что там что-то серьeзное, но, как всегда, мы узнаем подробности завтра. Он не мог продолжать игру», – сказал Зидан.