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Бэйл получил травму голеностопа

23 января 2020, 07:31
3

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер Гарет Бэйл не сумел доиграть матч Кубка Испании против «Унионистас де Саламанки» из-за травмы.

«У него небольшое растяжение голеностопа. Не думаю, что там что-то серьeзное, но, как всегда, мы узнаем подробности завтра. Он не мог продолжать игру», – сказал Зидан.

  • Бэйл вышел на поле в составе «Реала» впервые с 4 января.
  • Валлиец забил за мадридскую команду впервые с сентября.
  • «Реал» победил «Унионистас де Саламанку» со счетом 3:1.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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KyLe2712
1579759631
Даа, так и не может до конца выздороветь и играть так, как он играть в Тоттенхэме. Ну чтож, здоровья
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Proker
1579763458
Все таки подвёл кривые ноги аяйяй)
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серега кашин
1579766000
ну теперь может спокойно играть в гольф
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