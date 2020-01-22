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    Бэйл получил травму голеностопа

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер Гарет Бэйл не сумел доиграть матч Кубка Испании против «Унионистас де Саламанки» из-за травмы.

    «У него небольшое растяжение голеностопа. Не думаю, что там что-то серьeзное, но, как всегда, мы узнаем подробности завтра. Он не мог продолжать игру», – сказал Зидан.

    • Бэйл вышел на поле в составе «Реала» впервые с 4 января.
    • Валлиец забил за мадридскую команду впервые с сентября.
    • «Реал» победил «Унионистас де Саламанку» со счетом 3:1.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      KyLe2712 41 минуту назад

      Даа, так и не может до конца выздороветь и играть так, как он играть в Тоттенхэме. Ну чтож, здоровья

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      FENIX-SL > KyLe2712 36 минут назад

      а ты смотреть что писать

      0
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