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    Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор

    Игроки и тренерский штаб «Торпедо» поздравили с днем рождения тренера Евгения Алдонина. Бывшему футболисту ЦСКА сегодня исполнилось 40 лет.

    Главный тренер московской команды Сергей Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор.

    • Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо» в январе этого года.
    • Вместе с Игнашевичем они выступали за в ЦСКА с 2004 по 2012 год.
    • «Торпедо» занимает второе место в ФНЛ.

    Алдонин – об Игнашевиче: «Человек постоянно и каждодневно совершенствуется»

    text

    Публикация от text (@torpedolife) 22 Янв 2020 в 5:15 PST

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15439

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Игнашевич же защитник бывший, для защитника это в порядке вещей.

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