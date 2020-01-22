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  • Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор

Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор

22 января 2020, 22:33
6

Игроки и тренерский штаб «Торпедо» поздравили с днем рождения тренера Евгения Алдонина. Бывшему футболисту ЦСКА сегодня исполнилось 40 лет.

Главный тренер московской команды Сергей Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор.

  • Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо» в январе этого года.
  • Вместе с Игнашевичем они выступали за в ЦСКА с 2004 по 2012 год.
  • «Торпедо» занимает второе место в ФНЛ.

Алдонин – об Игнашевиче: «Человек постоянно и каждодневно совершенствуется»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. ФНЛ Торпедо Алдонин Евгений Игнашевич Сергей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1579724978
Игнашевич же защитник бывший, для защитника это в порядке вещей.
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Добрый Бобер
1579762696
Позитивный видос.
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Plyash
1579764436
Тренер имеет право ставить подножки и давать подсрачники,это для пользы самих же игроков.Тем более в такой день.
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vladimir-7
1579765271
Ждём Торпедо в РПЛ, хорошая была команда и игроки, Ю.Истомин, В.Воронин, Э.Стрельцов и много других.
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bset
1579765343
Красную карточку Игнашевичу)
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