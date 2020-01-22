Игроки и тренерский штаб «Торпедо» поздравили с днем рождения тренера Евгения Алдонина. Бывшему футболисту ЦСКА сегодня исполнилось 40 лет.
Главный тренер московской команды Сергей Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор.
- Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо» в январе этого года.
- Вместе с Игнашевичем они выступали за в ЦСКА с 2004 по 2012 год.
- «Торпедо» занимает второе место в ФНЛ.
Алдонин – об Игнашевиче: «Человек постоянно и каждодневно совершенствуется»
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Источник: «Бомбардир»