Нобоа: «Безумно рад, что Кокорин будет играть в «Сочи». Он же просто топовый футболист!»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в клуб с юга России.

«Я безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением. Я уверен, что любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде, но он будет играть в «Сочи», и это супер! Спасибо, что он приедет. Даст Бог, все будет хорошо.

Думаю, Саша будет играть очень хорошо, быстро вернется в свою прежнюю форму. Конечно, ему сейчас хочется много играть, тренироваться. Мы будем ему помогать, чтобы он чувствовал себя как дома.

Вернется ли Саша в сборную? Конечно! Такой футболист и такой нападающий вообще любой команде нужен! Ему нужно только показать свой футбол, сыграть пару игр, и все вернется на свои места», — сказал Нобоа.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи». Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи».

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»