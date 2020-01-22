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    Нобоа: «Безумно рад, что Кокорин будет играть в «Сочи». Он же просто топовый футболист!»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в клуб с юга России.

    «Я безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением. Я уверен, что любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде, но он будет играть в «Сочи», и это супер! Спасибо, что он приедет. Даст Бог, все будет хорошо.

    Думаю, Саша будет играть очень хорошо, быстро вернется в свою прежнюю форму. Конечно, ему сейчас хочется много играть, тренироваться. Мы будем ему помогать, чтобы он чувствовал себя как дома.

    Вернется ли Саша в сборную? Конечно! Такой футболист и такой нападающий вообще любой команде нужен! Ему нужно только показать свой футбол, сыграть пару игр, и все вернется на свои места», — сказал Нобоа.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: Sport24

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