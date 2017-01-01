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    «Шеффилд Юнайтед»: «Найдем место для Уокера, когда он покинет «Сити»

    Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер выразил готовность вернуть в команду защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Футболист – уроженец Шеффилда.

    «У Уокера впереди еще пара лет в «Сити». Я ценю этого футболиста и вернул бы его. Найдем место для него, когда он покинет Манчестер. Уокер уже признавался, что хочет завершить карьеру в Шеффилде. Он может звонить мне в любое время», – цитирует Уайлдера Goal.

    • Уокер выступает за «Сити» с 2017 года.
    • В Манчестере защитник дважды брал АПЛ.
    • «Шеффилд Юнайтед» в таблице чемпионата Англии идет седьмым.

    Источник: Goal

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