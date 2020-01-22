«Шеффилд Юнайтед»: «Найдем место для Уокера, когда он покинет «Сити»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер выразил готовность вернуть в команду защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Футболист – уроженец Шеффилда.

«У Уокера впереди еще пара лет в «Сити». Я ценю этого футболиста и вернул бы его. Найдем место для него, когда он покинет Манчестер. Уокер уже признавался, что хочет завершить карьеру в Шеффилде. Он может звонить мне в любое время», – цитирует Уайлдера Goal.