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  • «Шеффилд Юнайтед»: «Найдем место для Уокера, когда он покинет «Сити»

«Шеффилд Юнайтед»: «Найдем место для Уокера, когда он покинет «Сити»

22 января 2020, 09:23

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер выразил готовность вернуть в команду защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Футболист – уроженец Шеффилда.

«У Уокера впереди еще пара лет в «Сити». Я ценю этого футболиста и вернул бы его. Найдем место для него, когда он покинет Манчестер. Уокер уже признавался, что хочет завершить карьеру в Шеффилде. Он может звонить мне в любое время», – цитирует Уайлдера Goal.

  • Уокер выступает за «Сити» с 2017 года.
  • В Манчестере защитник дважды брал АПЛ.
  • «Шеффилд Юнайтед» в таблице чемпионата Англии идет седьмым.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити Уокер Кайл Уайлдер Крис
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