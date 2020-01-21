«Челси» и «Тоттенхэм» не готовы заплатить 94 миллиона за Заха

«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере форварда «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

Руководство «орлов» рассчитывает получить от трансфера как минимум 80 миллионов фунтов (94 миллиона евро), но и для «Челси», и для «Кристал Пэлас» эта сумма неподъемная.

Сам футболист готов подождать до лета, после чего возобновит поиски нового клуба.