«Челси» и «Тоттенхэм» не готовы заплатить 94 миллиона за Заха

«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере форварда «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.
Руководство «орлов» рассчитывает получить от трансфера как минимум 80 миллионов фунтов (94 миллиона евро), но и для «Челси», и для «Кристал Пэлас» эта сумма неподъемная.
Сам футболист готов подождать до лета, после чего возобновит поиски нового клуба.
- Ивуариец в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
- Его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.
Источник: Daily Mail