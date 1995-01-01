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    «Челси» и «Тоттенхэм» не готовы заплатить 94 миллиона за Заха

    «Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере форварда «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

    Руководство «орлов» рассчитывает получить от трансфера как минимум 80 миллионов фунтов (94 миллиона евро), но и для «Челси», и для «Кристал Пэлас» эта сумма неподъемная.

    Сам футболист готов подождать до лета, после чего возобновит поиски нового клуба.

    • Ивуариец в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
    • Его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1424

      Dizayner 1 час назад

      какие 94 мильона? вы в своем уме ребята?

      1
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      Рейтинг: +2566

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Он и половину не стоит этого.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +267

      elessar arnor 2 часа назад

      и не стоит того

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