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  • «Челси» и «Тоттенхэм» не готовы заплатить 94 миллиона за Заха

«Челси» и «Тоттенхэм» не готовы заплатить 94 миллиона за Заха

21 января 2020, 09:36
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«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере форварда «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха.

Руководство «орлов» рассчитывает получить от трансфера как минимум 80 миллионов фунтов (94 миллиона евро), но и для «Челси», и для «Кристал Пэлас» эта сумма неподъемная.

Сам футболист готов подождать до лета, после чего возобновит поиски нового клуба.

  • Ивуариец в этом сезоне сыграл в 24 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
  • Его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Кристал Пэлас Тоттенхэм Заа Вилфрид
Комментарии (1)
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Dizayner
1579592800
какие 94 мильона? вы в своем уме ребята?
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