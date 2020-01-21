Мозес прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр в «Интер»

Защитник «Челси» Виктор Мозес прилетел в Милан, чтобы оформить переход в «Интер».
29-летний нигериец сегодня должен пройти медосмотр. В случае успешного обследования о трансфере Мозеса будет объявлено в ближайшее время официально.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мозес перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа за 9 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах за «Фенербахче», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.
Журналист Sky Sport Italy, работает в агентсве Джанлуки Ди Марцио. Аудитория твиттера - 4,5 тысячи подписчиков.