Мозес прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр в «Интер»

Защитник «Челси» Виктор Мозес прилетел в Милан, чтобы оформить переход в «Интер».

29-летний нигериец сегодня должен пройти медосмотр. В случае успешного обследования о трансфере Мозеса будет объявлено в ближайшее время официально.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мозес перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа за 9 миллионов евро.