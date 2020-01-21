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  • Мозес прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр в «Интер»

Мозес прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр в «Интер»

21 января 2020, 07:24
7

Защитник «Челси» Виктор Мозес прилетел в Милан, чтобы оформить переход в «Интер».

29-летний нигериец сегодня должен пройти медосмотр. В случае успешного обследования о трансфере Мозеса будет объявлено в ближайшее время официально.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мозес перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа за 9 миллионов евро.

  • В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах за «Фенербахче», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

Источник: Твиттер журналиста Sky Sport Маттео Моретто

Журналист Sky Sport Italy, работает в агентсве Джанлуки Ди Марцио. Аудитория твиттера - 4,5 тысячи подписчиков.

Италия. Серия А Интер Челси Мозес Виктор
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1579586324
Ну такое себе приобретение, наверно он осознанно идет на лавку.
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nemmeks
1579600622
Во, у Бомбардира он защитником стал.
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lysenkoff
1579604256
"Защитник «Челси» Виктор Мозес " - ЧТоООООоооООО??!?!?
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Adekvat07
1579605557
лавку полировать, сомнительное преобретение
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