Генсек РФС Алаев: «Предложили установить солидарные выплаты в 1 миллион рублей. Катализатором стало «дело Сутормина»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о ситуации с солидарными выплатами клубам и тренерам за подготовку футболистов.

«Сумма пока не определена. РФС предлагает 1 миллион рублей, предложение клубов – 600 тысяч. Думаю, мы найдем общее решение. Ведь и сами клубы считают, что система должна быть и, более того, должна распространяться на ФНЛ и ПФЛ.

По сумме и срокам реализации нужно смотреть аккуратно, мы уже ведем активную работу в этом направлении. Как я уже говорил, все решает исполком РФС. На нем будут определены и окончательная сумма, и сроки.

Мы не скрываем, что катализатором изменений в этой области стало «дело Сутормина», когда тренеры, воспитавшие футболиста, не получили достаточную компенсацию. Мы поменяем регламентную базу.

Смысл в том, что благодаря этому решению, даже в случае бесплатного перехода игрока тренеры, участвовавшие в подготовке спортсмена, обязательно получат причитающиеся им деньги. Мы внимательно изучили европейский опыт и адаптировали его под наши реалии», – сказал Алаев.