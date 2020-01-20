Генсек РФС Алаев: «Предложили установить солидарные выплаты в 1 миллион рублей. Катализатором стало «дело Сутормина»

Зенит Сутормина и воспитал. В чем промблема?
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о ситуации с солидарными выплатами клубам и тренерам за подготовку футболистов.
«Сумма пока не определена. РФС предлагает 1 миллион рублей, предложение клубов – 600 тысяч. Думаю, мы найдем общее решение. Ведь и сами клубы считают, что система должна быть и, более того, должна распространяться на ФНЛ и ПФЛ.
По сумме и срокам реализации нужно смотреть аккуратно, мы уже ведем активную работу в этом направлении. Как я уже говорил, все решает исполком РФС. На нем будут определены и окончательная сумма, и сроки.
Мы не скрываем, что катализатором изменений в этой области стало «дело Сутормина», когда тренеры, воспитавшие футболиста, не получили достаточную компенсацию. Мы поменяем регламентную базу.
Смысл в том, что благодаря этому решению, даже в случае бесплатного перехода игрока тренеры, участвовавшие в подготовке спортсмена, обязательно получат причитающиеся им деньги. Мы внимательно изучили европейский опыт и адаптировали его под наши реалии», – сказал Алаев.
- Летом стало известно, что сумма трансфера Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из казанского клуба в «Зенит» составила 50 тысяч рублей.
- Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.
- «Волгарь» высмеял эту ситуацию, а «Химки» отказались от положенной компенсации.