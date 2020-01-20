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  • Генсек РФС Алаев: «Предложили установить солидарные выплаты в 1 миллион рублей. Катализатором стало «дело Сутормина»

Генсек РФС Алаев: «Предложили установить солидарные выплаты в 1 миллион рублей. Катализатором стало «дело Сутормина»

20 января 2020, 12:31
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о ситуации с солидарными выплатами клубам и тренерам за подготовку футболистов.

«Сумма пока не определена. РФС предлагает 1 миллион рублей, предложение клубов – 600 тысяч. Думаю, мы найдем общее решение. Ведь и сами клубы считают, что система должна быть и, более того, должна распространяться на ФНЛ и ПФЛ.

По сумме и срокам реализации нужно смотреть аккуратно, мы уже ведем активную работу в этом направлении. Как я уже говорил, все решает исполком РФС. На нем будут определены и окончательная сумма, и сроки.

Мы не скрываем, что катализатором изменений в этой области стало «дело Сутормина», когда тренеры, воспитавшие футболиста, не получили достаточную компенсацию. Мы поменяем регламентную базу.

Смысл в том, что благодаря этому решению, даже в случае бесплатного перехода игрока тренеры, участвовавшие в подготовке спортсмена, обязательно получат причитающиеся им деньги. Мы внимательно изучили европейский опыт и адаптировали его под наши реалии», – сказал Алаев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оренбург Сутормин Алексей
Комментарии (1)
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paracetamol
1579514413
Зенит Сутормина и воспитал. В чем промблема?
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