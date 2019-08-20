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    Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей

    Стала известна сумма, за которую полузащитник Алексей Сутормин переходил в «Рубин» и «Зенит».

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обнаружил данные РФПЛ о регистрации полузащитника в клубах:

    Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28 июня 2019 года с фиксацией оплаты до первого августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.

    Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 8 июля 2019 с фиксацией оплаты до 1 августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.

    «У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит» и российской футбольной Премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не все? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей?» – написал Конов.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Игрок провел уже два матча в составе петербургской команды.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    20.08.2019 10:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 августа 2019, 13:19

      Махинации "Газпром-Зенита",ставшие привычными.

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2019, 13:11

      Да все просто! Рубин по договору должен был внести за игрока предоплату 50тыс. рублей до 1 августа. Но так как игроком заинтересовался Зенит, а Рубин за игрока еще не рассчитался и соответственно Рубин предоплату Оренбургу не перевел, то договор между Рубином и Оренбургом расторгли. Соответственно после этого Зенит купил игрока у Оренбурга напрямую, а не у Рубина и внес предоплату 50тыс. рублей.

      -1
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      Рейтинг: +10

      elui1980 21 августа 2019, 07:58

      Теперь понятно почему в ОРЕНБУРГЕ нет денег на трансферы...Миллер решил избавиться от ОРЕНБУРГА.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 20 августа 2019, 23:31

      Лох ты. Зенит заплатил Оренбургу 2 евроляма. Чего ноешь, дешевка.

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 20 августа 2019, 18:50

      коррупция на всех уровнях

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 августа 2019, 17:15

      ручной пёс с первого канала раскрывает всем правду?Ну-ну))

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 августа 2019, 12:33

      что то с трудом верится в такое палево, скорее всего косяк этой системы , как в нашей налоговой сплошные косяки, одно и тоже доказывай по несколько раз.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 августа 2019, 12:28

      это ответ финансовому фейрплею )) Там и Бердыевский Ростов в своё время за бесплатно разбежался, только потом у Ростова и долги по ЗП погасились и на новый состав денег хватило и на Карпина.

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 20 августа 2019, 11:55

      Когда то в Ротор Эльдар Низамутдинов приходил за 40 000 долларов... а тут даже не в долларах)

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 20 августа 2019, 11:17

      Мутные серые схемы - это в стиле Зенита

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Ubuntu 20 августа 2019, 17:14

      лучше как ПСЖ и Ман.Сити в открытую взятки УЕФА давать и хер ложить на весь еврофутбол.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > 3a zenit 21 августа 2019, 09:00

      Они хотя бы из группы ЛЧ выходят

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > 3a zenit 21 августа 2019, 13:21

      "Ложить" не надо.Надо КЛАСТЬ на Газпром и лишить его этой дорогостоящей игрушки.Возможно-прачечной.

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