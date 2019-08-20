Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей

Стала известна сумма, за которую полузащитник Алексей Сутормин переходил в «Рубин» и «Зенит».

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обнаружил данные РФПЛ о регистрации полузащитника в клубах:

Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28 июня 2019 года с фиксацией оплаты до первого августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.

Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 8 июля 2019 с фиксацией оплаты до 1 августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.

«У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит» и российской футбольной Премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не все? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей?» – написал Конов.