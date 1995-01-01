«Волгарь» высмеял скандал вокруг трансферной стоимости Сутормина

«Волгарь» с юмором отреагировал на ситуацию с трансфером полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.
- Астраханскому клубу полагается 0,988% от суммы сделки.
- Это солидарные выплаты за воспитание игрока.
- То есть «Волгарь» заработал на трансфере 494 рубля.
Высмеивая ситуацию, пресс-служба клуба в твиттере опубликовала фотографию с порцией картошки-фри из Макдональдса, которую ест котенок. Подпись под снимком гласит: «Солидарные выплаты за Сутормина. Эх, ребята».
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— ФК «Волгарь» Астрахань (@volgar_fc) 20 августа 2019 г.