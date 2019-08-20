«Мы бумаги больше потратим»: «Химки» отказались от компенсации «Зенита» за Сутормина

Директор спортивной школы подмосковного клуба «Химки» Александр Ширко прокомментировал ситуацию с трансфером полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

«Видимо, такого уровня футболист, что он стоит всего 50 тысяч рублей. У нас дети дороже стоят, когда они заключают первый контакт. А здесь игрок сборной переходит в один из богатейших клубов России, может быть, и Европы. Получается то, что получается. Будем думать.

Будем ли мы претендовать на такие «огромные» деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Первая информация о переходе Сутормина из «Оренбурга» была в прессе, и везде значились два миллиона евро. Только такая новость у нас была.

Чтобы получить компенсацию, биться не надо, просто нужно направить письмо и заключить договор с «Зенитом» о перечислении этой суммы. Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией. Пригодится ли такая сумма тренеру? Может быть, мы и сами выплатим ему какую-то премию», – сказал Ширко.