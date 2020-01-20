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  • Тренер «Гранады»: «Удаление нашего игрока стало ключевым моментом матча с «Барселоной»

Тренер «Гранады»: «Удаление нашего игрока стало ключевым моментом матча с «Барселоной»

20 января 2020, 10:28
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Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес после поражения от «Барселоны» (0:1) в матче 20-го тура Примеры пожаловался на работу судейской бригады.

«Обидно, что Артуро Видаль не получил желтую карточку, а Санчесу дали сразу две. Удаление нашего игрока стало ключевым моментом матча. «Барса» может победить и вдесятером, и в полном составе, но мы остались в меньшинстве, когда игра у команды получалась», – сказал Мартинес.

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер в интервью Radio Marca выразил мнение, что главный судья матча «Барселона» – «Гранада» Валентин Гомес ошибочно показал вторую желтую карточку Херману Санчесу.

«Это фол на Месси, не более. Это не грубая игра. VAR такие эпизоды не должен просматривать», – сказал Андухар.

  • Санчеса удалили на 69-й минуте матча.
  • Спустя семь минут «Барса» забила победный гол.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Гранада Санчес Херман Мартинес Диего
Комментарии (2)
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Cules2013
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Нытьё обыкновенное. В первом тайме Альбе чуть ногу нафиг не сломали, судья даже фол не зафиксировал, хотя там 100% ЖК была. Давайте теперь каждый из 150 эпизодов в матче будет заново разбирать. Согласен, что судья непоследовательно принимал решения, но это было в обе стороны. За всю игру Гранада 1 опасный момент создала у ворот Барселоны, и владела мячом 17%. Может это ключевые моменты в проигрыше?
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