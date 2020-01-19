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    Тренер «Гранады»: «Удаление нашего игрока стало ключевым моментом матча с «Барселоной»

    Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес после поражения от «Барселоны» (0:1) в матче 20-го тура Примеры пожаловался на работу судейской бригады.

    «Обидно, что Артуро Видаль не получил желтую карточку, а Санчесу дали сразу две. Удаление нашего игрока стало ключевым моментом матча. «Барса» может победить и вдесятером, и в полном составе, но мы остались в меньшинстве, когда игра у команды получалась», – сказал Мартинес.

    Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер в интервью Radio Marca выразил мнение, что главный судья матча «Барселона» – «Гранада» Валентин Гомес ошибочно показал вторую желтую карточку Херману Санчесу.

    «Это фол на Месси, не более. Это не грубая игра. VAR такие эпизоды не должен просматривать», – сказал Андухар.

    • Санчеса удалили на 69-й минуте матча.
    • Спустя семь минут «Барса» забила победный гол.

    Источник: Mundo Deportivo

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