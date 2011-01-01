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    Примера. Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой» в дебютном матче Сетьена

    В матче 20-го тура Примеры «Барселона» дома с минимальным счетом обыграла «Гранаду».

    Единственный гол в игре забил капитан каталонцев Лионель Месси.

    «Гранада» с 69-й минуты играла вдесятером после удаления Хермана Санчеса.

    Этот матч стал дебютным для Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»

    Набрав три очка, «Барса» снова стала лидером чемпионата, но «Реал» уступает ей только по дополнительным показателям.

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Барселона – Гранада – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Месси, 76.

    Удаление: Санчес, 69.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2948

      dinar7777dinar 8 часов назад

      Настрадали все таки на гол . Гризманн и Месси упустили несколько моментов. Отличная комбинация и каков Видаль отдавший этот пас . Ну и Лео читает все это .

      1
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      Рейтинг: +1233

      Павел Буре 8 часов назад

      Радует, что молодежь выпускает, но играют узко, есть фланги свободные туда надо врываться, а так посмотрим. Весна покажет кто где срал!

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