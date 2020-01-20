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  • Примера. Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой» в дебютном матче Сетьена

Примера. Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой» в дебютном матче Сетьена

20 января 2020, 00:55
2

В матче 20-го тура Примеры «Барселона» дома с минимальным счетом обыграла «Гранаду».

Единственный гол в игре забил капитан каталонцев Лионель Месси.

«Гранада» с 69-й минуты играла вдесятером после удаления Хермана Санчеса.

Этот матч стал дебютным для Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»

Набрав три очка, «Барса» снова стала лидером чемпионата, но «Реал» уступает ей только по дополнительным показателям.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Барселона – Гранада – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Месси, 76.

Удаление: Санчес, 69.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Гранада Месси Лионель
Комментарии (2)
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Павел Буре
1579471208
Радует, что молодежь выпускает, но играют узко, есть фланги свободные туда надо врываться, а так посмотрим. Весна покажет кто где срал!
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dinar7777dinar
1579471560
Настрадали все таки на гол . Гризманн и Месси упустили несколько моментов. Отличная комбинация и каков Видаль отдавший этот пас . Ну и Лео читает все это .
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