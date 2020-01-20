Примера. Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой» в дебютном матче Сетьена

В матче 20-го тура Примеры «Барселона» дома с минимальным счетом обыграла «Гранаду».

Единственный гол в игре забил капитан каталонцев Лионель Месси.

«Гранада» с 69-й минуты играла вдесятером после удаления Хермана Санчеса.

Этот матч стал дебютным для Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»

Набрав три очка, «Барса» снова стала лидером чемпионата, но «Реал» уступает ей только по дополнительным показателям.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Барселона – Гранада – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Месси, 76.

Удаление: Санчес, 69.

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