Агент: «Локомотив» заинтересован в приобретении Асано»

Нобуаки Танабе, агент нападающего «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что его клиентом интересуется «Локомотив».

«Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно», — сказал Танабе.

В текущем сезоне Асано провел в чемпионате Сербии 15 матчей и забил три гола.

С 2016 по 2018 годы японец выступал за лондонский «Арсенал», не проведя за клуб ни одного матча.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Асано в 1,7 млн евро.

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