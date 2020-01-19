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Агент: «Локомотив» заинтересован в приобретении Асано»

19 января 2020, 17:00
4

Нобуаки Танабе, агент нападающего «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что его клиентом интересуется «Локомотив».

«Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно», — сказал Танабе.

  • В текущем сезоне Асано провел в чемпионате Сербии 15 матчей и забил три гола.
  • С 2016 по 2018 годы японец выступал за лондонский «Арсенал», не проведя за клуб ни одного матча.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Асано в 1,7 млн евро.

Betting Insider: Семин хочет пригласить в «Локомотив» экс-нападающего «Арсенала» Асано

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Партизан Асано Такума
Комментарии (4)
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Mister_Tomsk
1579444172
Замена Феде Смолову? Шило на Мыло?
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DOCTOR PENALTY
1579451362
Палыч решил слегка прищуриться...)
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Fan Loko mik
1579498338
С такими трансферами далеко не уедем! Кика на КОЛ!!!
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