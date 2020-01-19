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    Агент: «Локомотив» заинтересован в приобретении Асано»

    Нобуаки Танабе, агент нападающего «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что его клиентом интересуется «Локомотив».

    «Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно», — сказал Танабе.

    • В текущем сезоне Асано провел в чемпионате Сербии 15 матчей и забил три гола.
    • С 2016 по 2018 годы японец выступал за лондонский «Арсенал», не проведя за клуб ни одного матча.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Асано в 1,7 млн евро.

    Betting Insider: Семин хочет пригласить в «Локомотив» экс-нападающего «Арсенала» Асано

    Источник: Sport24

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    19.01.2020 17:00
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15399

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Палыч решил слегка прищуриться...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9183

      KLIM777 5 часов назад

      С 2016 по 2018 годы японец выступал за лондонский «Арсенал», не проведя за клуб ни одного матча.

      Выступал млять? Вы че совсем куку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8121

      parevg 6 часов назад

      15 матчей 3 гола, от Феди толку больше..
      Что-то, то что происходит начинает мне напоминать трансферы времен смородины, главное откат получить, грызун гробит команду...

      0
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      Рейтинг: +1146

      Mister_Tomsk > parevg 5 часов назад

      накуй грызуна! куле год крысяка, вот и мутит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1146

      Mister_Tomsk 6 часов назад

      Замена Феде Смолову? Шило на Мыло?

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