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  • Сетьен: «Барселоне» будет сложно без Суареса, но мы постараемся минимизировать трудности»

Сетьен: «Барселоне» будет сложно без Суареса, но мы постараемся минимизировать трудности»

19 января 2020, 11:18
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Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал травму нападающего команды Луиса Суареса, из-за которой уругваец выбыл минимум на четыре месяца.

«Отсутствие Суареса – проблема для нас. Он один из лучших центральных нападающих мира. Команде будет сложно без него в этот промежуток времени, но мы постараемся минимизировать трудности», – сказал Сетьен.

  • В начале января Суарес перенес операцию на колене.
  • Уругваец вернется в строй не раньше мая.
  • В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Суарес Луис Сетьен Энрике
Комментарии (2)
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Cules2013
1579435170
Фати и Перес пусть чаще играют. Они показали, что вполне достойны выходить даже в старте.
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Proker
1579441768
Ого, начинается сопли жувать
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