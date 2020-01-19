Сетьен: «Барселоне» будет сложно без Суареса, но мы постараемся минимизировать трудности»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал травму нападающего команды Луиса Суареса, из-за которой уругваец выбыл минимум на четыре месяца.

«Отсутствие Суареса – проблема для нас. Он один из лучших центральных нападающих мира. Команде будет сложно без него в этот промежуток времени, но мы постараемся минимизировать трудности», – сказал Сетьен.

В начале января Суарес перенес операцию на колене.

Уругваец вернется в строй не раньше мая.

В текущем сезоне Примеры 32-летний форвард провел 17 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Сетьен – о работе в «Барселоне»: «Ежедневно просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать таких игроков!»